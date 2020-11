Az előző két bajnoki mérkőzéshez képes Zoran Mikes egy helyen változtatott a Sepsi-SIC kezdőcsapatán, így Jovana Pašić, Orbán Nikolett, Annemarie Gödri-Părău és Rebecca Tobin mellett Kelemen Kincsőt küldte pályára a Kézdivásárhelyi SE alakulata ellen, ahol továbbra is hiányzott Czimbalmos Tímeát és Chealsea Mitchell. Ilyen körülmények Molnár József a kék-fehérek edzője Debreczi Iringóval, Taneira Wilsonnal, Biszak Boglárkával, Tuchilus Krisztával és Lénárt Paulával kezdte a vasárnapi meccset. Sajnos, a szegény embert az ág is húzza, hiszen az első negyed vége felé lesérült a kék-fehérek másik amerikai idegenlégiósa, Wilson is, így a céhes városbéliek csupán helyi játékosokkal fejezték be az egyoldalú megyei „rangadót”.

Gödri-Părău duplájával rajtolt a háromszéki csapatok párharca, majd Biszak és Lénárt pontjaival vezetett a KSE (2–3). Percekig előnyben volt a kézdivásárhelyi alakulat, ám Pašić két büntetőjével ismét vezetett a SIC (4–3), amely innen már esélyt sem adott megyei riválisának. Az első negyed 24–9-es állásnál ért véget, s a házigazda zöld-fehérek a folytatásban sem lazítottak különösebben. Időnként meg-megvillantak a felső-háromszékiek, ám a sepsiszentgyörgyi lányok támadásról támadásra növelték előnyüket, és a zöld-fehérek által simán megnyert második játékrész után, 50–13-as eredménynél vonultak nagyszünetre a csapatok. A harmadik negyedben mindkét alakulat játéka döcögött, de ettől sem forgott kockán a Sepsi-SIC sikere (64–20). Az záró szakaszban ismét rákapcsoltak Zoran Mikes tanítványai és magabiztos teljesítménnyel nyerték meg az utolsó negyedet is, végül 61 pontos különbséggel, 87–26-ra diadalmaskodtak a Kézdivásárhelyi SE gárdájával szemben.

A találkozó legeredményesebb játékosa a 22 pontot jegyző Pašić lett, míg Tobin egy újabb dupla duplát – 10 lepattanó és 10 pont – jegyzett. A céhes városbéliektől a 13 leszedett labdával és a 6 szerzet ponttal büszkélkedő Lénárt Paula volt a legjobb.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Sepsi-SIC–Kézdivásárhelyi SE 87–26 (24–9, 26–4, 14–7, 23–6). Sepsi-SIC: Pašić 22/12, Orbán 12, Kelemen 7, Gödri-Părău 2, Tobin 10, Ghizilă 3/3, Pavlopoulou 10/3, Cătinean 5, Mandache 4, Kovács 12/6. Edző: Zoran Mikes. KSE: Debreczi 3/3. Wilson, Lénárt A. 4, Kozam 5, Domokos 2, Biszak 4, Tuchilus, Bara-Németh 2, Lénárt P. 6. Edző: Molnár József.

A 3. forduló további eredményei: * sepsiszentgyörgyi buboréktorna: Brassói Olimpia–Târgoviște 65–60 * bukaresti buboréktorna: Konstancai Phoenix–Alexandria 70–43, Bukaresti Rapid–Agronómia Bukarest 49–69 * szatmári buboréktorna: Kolozsvári U–Aradi FCC 54–56, Szatmárnémeti VSK–Nagyváradi Rookies 111–19. A rangsor: 1. Sepsi-SIC (3/0) 6 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (3/0) 6 pont, 3. Konstancai Phoenix (3/0) 6 pont, 4. Aradi FCC (2/1) 5 pont, 5. Brassói Olimpia (2/1) 5 pont, 6. Agronómia Bukarest (1/2) 4 pont, 7. Alexandria (1/2) 4 pont, 8. Bukaresti Rapid (1/2) 4 pont, 9. Kolozsvári U (1/2) 4 pont, 10. Târgoviște (1/2) 4 pont, 11. KSE (0/3) 3 pont, 12. Nagyváradi Rookies (0/3) 3 pont.