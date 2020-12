Előjegyzéses könyvkölcsönzés

A Sepsiszentgyörgyön meghosszabbított, vörös forgatókönyv szerinti járványügyi szabályozások értelmében a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart. A korlátozás feloldásáig kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöznek továbbra is könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Kiállítás

BABAKIÁLLÍTÁS. A Mese és valóság című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 8. szám alatt újra kinyit. A kiállítás hétfőtől csütörtökig 16–18, pénteken 14–18 óráig, szombaton pedig előzetes egyeztetés alapján látogatható. A maszk viselete kötelező. Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonon lehet.

MAGMA. A kolozsvári Ecsetgyár és a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér online tárlatvezetéssel nyitotta meg a Befejezett jövő/Viitor Anterior című projektjét. Ciprian Mureșan és Șerban Savu egy már elismert művésznemzedék tagjai, a projekt aktív szereplői. Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie alkotásai két hónapig találnak otthonra a sepsiszentgyörgyi Magma terében. Új rendeletek érvénybelépéséig a teljes kiállítást online lehet megtekinteni az Ecsetgyár Instagram-oldalán.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Dobollópatakon ma 8.30–16.30 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (a Sugás Áruházban, telefon: 0367 802 977; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Korlátozott ügyfélszolgálat

Koronavírusos megbetegedések miatt korlátozott az ügyfélfogadás Sepsiszentgyörgy önkormányzatának Szociális Támogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (gyorssegélyek, családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az igazgatóság felfüggesztette a terepmunkát, az esettanulmányok készítését, illetve a nem sürgős elbírálással járó iratcsomók fogadását. A polgármesteri hivatal fertőtleníttette a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai épületét, az intézményben csak a negatív teszttel rendelkező munkatársak dolgoznak, betartva minden kötelező egészségügyi és biztonsági előírást. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.