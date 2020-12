Leo Grozavu csapata alig kapcsolódott be a Román Kupa 2020–2021. évi kiírásába, a tizenhatoddöntőben már el is búcsúzott. A másodosztályban érdekelt FC Turris-Oltul Turnu Măgurele legyőzte az előző idényben döntőt játszó háromszéki együttest. A Sepsi OSK a 62. perctől emberhátrányban játszott egy megkérdőjelezhető játékvezetői döntést követően, amely során Anass Achahbar megkapta második sárga lapját, mert Cătălin Popa játékvezető úgy vélte, a holland labdarúgó műesést mutatott be.

A mérkőzésen a sepsiszentgyörgyi együttes végig mezőnyfölényben játszott, ennek ellenére a házigazdák szereztek gólt. Az 58. percben egy jobb oldali beadást követően Ștefan Blănaru két védő, Radoslav Dimitrov és Bogdan Mitrea között felugorva fejelt a kapu jobb oldalába (1–0). A folytatásban a háromszéki csapat nem tudott kiegyenlíteni, végül a másodosztályú Turnu Măgurele meglepetést okozva története során másodszor jutott a Román Kupa nyolcaddöntőjébe.

A székelyföldi gárda mellett az élvonalbeli csapatok közül búcsúzott az FC Hermannstadt, az Academica Clinceni, az FC Argeș, az FC Viitorul, az FC Voluntari és a Kolozsvári CFR. A címvédő FCSB játék nélkül, zöldasztalnál jutott a nyolcaddöntőbe, ugyanis a Gloria Buzău több játékosa is elkapta a koronavírus-fertőzést, így nem tudtak pályára lépni.

Fotó: Pál Zoltán

Búcsúzott az FK Csíkszereda

Az Aradi UTA két tizenegyesgóllal győzött hétfőn a Valentin Suciu irányította FK Csíkszereda vendégeként, így Bálint László csapata jutott a legjobb tizenhat közé. A házigazdák nem játszottak alárendelt szerepet, többet kezdeményeztek és birtokolták a labdát, azonban az UTA az első fél­időben kétszer is büntetőrúgáshoz jutott.

A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott a 10. percben, amikor Ioan Hora fejesét Ribánszki László szögletre mentette. A sarokrúgás után a hazai csapat kapusa hibázott, ráesett Erico da Silva hátára, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Vlăduț Morar értékesített (0–1).

A folytatásban az FK többet támadott, viszont veszélyes gólhelyzetet nem tudott kialakítani. Az első felvonás végén ellentámadásba lendültek az aradi játékosok, Hora betört a tizenhatos területre, ahol elesett, Andrei Chivulete játékvezető pedig szabálytalanságot látott, újabb büntetőt ítélt, amelyet Hora váltott gólra (0–2).

Szünet után az FK Csíkszereda hiába birtokolta többet a labdát, nem tudott faragni hátrányából, ráadásul a vendégek a 67. percben tovább növelhették volna előnyüket, azonban Sorin Buștea távoli lövése a kapufáról pattant vissza, a hajrában pedig nem volt említésre méltó helyzet.

Az Aradi UTA mellett a Chindia Târgovişte, a Craiova, az FC Botoşani, az FC Dinamo, az Astra Giurgiu, a Medgyesi Gázmetán, a Jászvásári Poli és az FCSB jutott be a legjobb tizenhat közé. Továbbá hét másodosztályú csapat – FC Turris-Oltul Turnu Măgurele, Temesvári Politehnica, Dunărea Călăraşi, FC Farul Constanța, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, FC Petrolul Ploieşti, Kolozsvári U – is a nyolcaddöntő mezőnyének tagja.

Dan Petrescu. Fotó: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj-Napoca

Három együttes is edzőt cserél

A Román Kupa tizenhatoddöntője után három élvonalbeli csapat is a vezetőedző lecserélését szorgalmazta. Először a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR, majd az FC Viitorul és az FC Argeș is a váltás mellett döntött. A sorozatban három bajnoki címet szerző kolozsvári klub hétfőn jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a vezetőedzővel, így Dan Petrescu a negyedik idényét már nem fejezi be a CFR kispadján. A román sportsajtóban megjelent hírek szerint akár a 41 éves Adrian Mutu is átveheti az Európa-ligában is felejthető teljesítményt nyújtó román bajnok irányítását.

Az FC Viitorul és Ruben de la Barrera útja is elvált, a spanyol szakember idén augusztusban a klubalapító Gheorghe Hagi utódjaként vezette a tengerparti csapatot. A klub vezetősége a legrövidebb időn belül kijelöli az új szakmai stábot.

Az újonc FC Argeș már kinevezte új vezetőedzőjét Adrian Dulcea személyében, aki 2007–2010 és 2012–2014 között játszott az Argeș megyei csapatban. A 42 éves szakember Ionuţ Moşteanu helyét vette át a kispadon, akinek vezetésével a gárda megszerezte első győzelmeit a bajnokságban.

Mindhárom klub azután döntött az edzőcsere mellett, hogy búcsúztak a Román Kupa küzdelmeitől: a kolozsvári csapatot a Jászvásári Poli, a tengerparti együttest az FC Dinamo, az élvonalban újonc alakulatot pedig a másodosztályú Viitorul Pandurii Târgu Jiu búcsúztatta a tizenhatoddöntőben.

Eredmények, tizenhatoddöntő: Chindia Târgoviște–FC Hermannstadt 1–1 (gólszerzők: Cherchez 42., illetve Oliveira 42. / tizenegyesek után: 5–3), Progresul Spartac–Craiova 0–5 (gsz.: Mamut 29., 84., Bic 35., Ofosu 45., Bălaşa 57. – tizenegyesből), FC Turris-Oltul Turnu Măgurele–Sepsi OSK 1–0 (gsz.: Blănaru 58.), Váradszentmárton–Dunărea Călărași 0–1 (gsz.: C. Petre 61.), U Craiova–Temesvári Politehnica 1–3 (gsz.: Compagno 8., illetve Munteanu 33. – tizenegyesből, Ivanovici 59. – tizenegyesből, A. Manea 85.), FC Farul Constanța–Academica Clinceni 2–1 (gsz.: Bîrnoi 12., Banyoi 65., illetve Cordea 90+1.), Concordia Chiajna–FC Botoșani 0–2 (gsz.: Tîrcoveanu 69., Askovski 90.), Viitorul Pandurii Târgu Jiu–FC Argeș 1–0 (gsz.: Cioiu 88.), Ceahlăul Piatra Neamț–FC Petrolul Ploiești 1–2 (gsz.: Curpăn 69., illetve Buhăescu 57., Roige 77.), FC Dinamo–FC Viitorul 3–0 (gsz.: Fabbrini 11., 89., Sorescu 14.), Temesvári Ripensia–Astra Giurgiu 1–5 (gsz.: Soković 22., illetve Montini 5., 60., Răduț 48., Azulay 83., V. Gheorghe 89.), Hușana Huși–Kolozsvári U 2–8 (gsz.: Agrigoroaei 28. – tizenegyesből, 86., illetve C. Ștefănescu 3., 49., Dican 12., Golan 15., 56., Ribeiro 25., 38., Berci 79.), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán 0–6 (gsz.: Butean 36., Zé Manuel 50., Deaconu 53. – tizenegyesből, 79., Horșia 73., Sambu 89.), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR 1–0 (gsz.: Calcan 64.), FC Csíkszereda–Aradi UTA 0–2 (gsz.: Morar 11. – tizenegyesből, Hora 45+1. – tizenegyesből), Gloria Buzău–FCSB 0–3 (zöldasztalnál).

A Román Kupa nyolcaddöntőjét 2021. február 9. és 11. között rendezik.