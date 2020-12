Háromból három győzelem a zöld-fehéreknek

Az ötödik bajnoki címére pályázó Sepsi-SIC alakulata a sepsiszentgyörgyi teremtorna első játéknapján örök riválisával, a szebb napokat is megélt Târgoviștével találkozott, és Zoran Mikes tanítványai az edzőmérkőzésnek is beillő meccsen 99–42 (32–10, 27–13, 20–13, 20–6) arányban diadalmaskodtak dâmbovițai ellenlábasuk felett. A csapat: Pašić 5/3, Orbán 14, Gödri-Părău 3, Tobin 16, Gardner 18/6–Ghizilă 5/6, Pavlopoulou 9/9, Cătinean, Kelemen 6, Mandache 19/3, Kovács 4. Szombaton a Brassó Olimpia együttesével szembeni mérkőzés várt a zöld-fehérekre, akik ez alkalommal is hozták a kötelezőt, és 50 pont fölötti vereséget mértek a szomszéd városbéli csapatra. A találkozón a Cenk alattiak csak kétszer vezettek nagyon rövid ideig, és a szentgyörgyiek magabiztos teljesítményt nyújtva 104–58-ra (28–21, 26–10, 33–14, 17–13) győzedelmeskedtek.

A csapat: Pašić 19/15, Orbán 15, Gödri-Părău 4, Tobin 16, Gardner 8, Ghizilă 14/6, Pavlopoulou, Cătinean 8/6, Kelemen 2, Mandache 16, Kovács 2. A megyeszékhelyi küzdelemsorozat utolsó játéknapján megyei rangadóra került sor, amelyen a házigazda Sepsi-SIC 87–26-ra (24–9, 26–4, 14–7, 23–6) simán nyert a Kézdivásárhelyi SE ellen. Az egyoldalúvá vált „rangadó” volt az első hivatalos egymás elleni mérkőzése a két háromszéki együttesnek. A szentgyörgyi csapat: Pašić 22/12, Orbán 12, Kelemen 7, Gödri-Părău 2, Tobin 10, Ghizilă 3/3, Pavlopoulou 10/3, Cătinean 5, Mandache 4, Kovács 12/6.

Ballábas rajt

A szentgyörgyi buboréktorna, illetve a 2020–2021-es bajnokság pénteki nyitómérkőzését a Kézdivásárhelyi SE és a Brassói Olimpia játszotta egymással, a találkozót pedig a végig nagyot küzdő céhes városiak 67–77 (15–16, 6–22, 28–23, 16–16) arányban veszítették el. A csapat: Debreczi 5/3, Wilson 20, Biszak 6, Mitchell 26, Lénárt P. 10, Domokos, Kozman, Bara-Németh, Lénárt A., Tuchilus. A magyarországi Molnár József csapata második mérkőzésén már nem számíthatott az előző nap lesérült Chealsea Mitchellre, ám a kézdiek ennek ellenére végig játékban voltak a Târgoviștével szemben, és végül nyolcpontos különbséggel, 51–59-re (12–15, 15–9, 13–16, 11–19) kaptak ki.

A csapat: Biszak, Debreczi 5, Lénárt P. 8, Wilson 17/3, Domokos 8, Kozman 5/3, Bara-Németh, Lénárt A., Tuchilus 8/6. A szegény embert az ág is húzza, hiszen a Sepsi-SIC elleni háromszéki rangadó első negyedében a KSE elvesztette másik amerikai idegenlégiósát, Taneira Wilsont is, és ilyen körülmények között a kék-fehérek 87–26-os (24–9, 26–4, 14–7, 23–6) kudarcot könyveltek el. A csapat: Debreczi 3/3. Wilson, Lénárt A. 4, Kozman 5, Domokos 2, Biszak 4, Tuchilus, Bara-Németh 2, Lénárt P. 6.

A további eredmények: * 1. forduló: Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 75–50, Nagyváradi Rookies–Aradi FCC 30–101, Alexandria–Bukaresti Rapid 66–68, Konstancai Phoenix–Agronómia Bukarest 66–50 * 2. forduló: Aradi FCC–Szatmárnémeti VSK 50–59, Agronómia Bukarest–Alexandria, 48–54, Kolozsvári U–Nagyváradi Rookies 108–29, Bukaresti Rapid–Konstancai Phoenix 46–75 * 3. forduló: Brassói Olimpia–Târgoviște 65–60, Konstancai Phoenix–Alexandria 70–43, Bukaresti Rapid–Agronómia Bukarest 49–69, Kolozsvári U–Aradi FCC 54–56, Szatmárnémeti VSK–Nagyváradi Rookies 111–19.

A rangsor: 1. Sepsi-SIC (3/0) 6 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (3/0) 6 pont, 3. Konstancai Phoenix (3/0) 6 pont, 4. Aradi FCC (2/1) 5 pont, 5. Brassói Olimpia (2/1) 5 pont, 6. Agronómia Bukarest (1/2) 4 pont, 7. Alexandria (1/2) 4 pont, 8. Bukaresti Rapid (1/2) 4 pont, 9. Kolozsvári U (1/2) 4 pont, 10. Târgoviște (1/2) 4 pont, 11. KSE (0/3) 3 pont, 12. Nagyváradi Rookies (0/3) 3 pont. (tibo)