Az elmúlt héten az izvorani-i olimpiai központban rendezték meg a férfi asztalitenisz Szuperliga odavágó-sorozatát, amelyet a megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese két győzelemmel és öt vereséggel a hatodik helyen zárt. A Teodor Simon edzette csapat a Câmpulungi Akarat és Besztercei MSK ellen gyűjtötte be a győztesnek járó két-két pontot.

A koronavírus-járvány és a jelenleg is érvényben lévő járvány­ügyi intézkedések miatt az eredeti tervhez képest egy hónap késéssel, azaz november 24–27. között az izvorani-i olimpia központban rendezték meg a férfi asztalitenisz Szuperliga odavágóját. A mezőnyben ott volt a Kanabé Szilárd, Ștefan Moldoveanu, Bojan Crepulja és Kocsis Balázsa összeállítású Sepsi-SIC csapata is, amely újoncként két győzelemmel és öt vereséggel zárta a küzdelemsorozatot.

A Teodor Simon edzette alakulatra már az első fordulóban nehéz mérkőzés várt, hiszen a zöld-fehérek a címvédő Bukaresti Steauával mérkőztek meg, és a sepsiszentgyörgyi együttes 3–0-ra veszítette el a párharcot. A második játéknap délelőtti összecsapásán a Sepsi-SIC 3–2-re kikapott a Konstancai Top Star alakulatától, majd a délutáni, harmadik fordulóbeli székely rangadón 3–0 arányban maradt alul a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK gárdájával szemben. A negyedik körben következett a Mioveni elleni 3–0-s vereség, míg a harmadik versenynap második összecsapása hozta meg a háromszékiek első sikerét. A szerb Crepulja vezetésével asztaliteniszezőink 3–1-re diadalmaskodtak a Besztercei MSK alakulatával szemben. Az izvorani-i torna utolsó napján a szentgyörgyiek 3–0-re győzték le a Câmpulungi Akarat együttesét, majd 3–0-s vereséget könyveltek el a Pristavu Câmpulung ellen.

„Csapatunk szintjéhez képest reális eredményt értünk el. Talán a Konstanca ellen tudtunk volna még győzni, de akkor már az elvárásaink fölötti teljesítménnyel zártuk volna a tornát. Nehéz meccseket játszottak a fiúk, s most ennél többre nem futotta az erőnkből. Elsődleges célunk az, hogy megmaradjunk a Szuperligában, hiszen legutóbb három éve játszottunk az élvonalban, és azóta sokat nőtt a színvonal. Bízom abban, hogy a visszavágóra tudunk erősíteni, és jó teljesítménnyel akár be is juthatunk a rájátszásba” – nyilatkozta érdeklődésünkre Simon Teodor, a Sepsi-SIC edzője.

A Szuperliga állása az odavágók után: 1. Pristavu Câmpulung (6/1) 13 pont, 2. Székelyudvarhelyi ISK-SZAK (6/1) 13 pont, 3. Bukaresti Steaua (6/1) 13 pont, 4. Konstancai Top Star (4/3) 11 pont, 5. Mioveni (3/4) 10 pont, 6. Sepsi-SIC (2/5) 9 pont, 7. Câmpulungi Akarat (1/6) 8 pont, 8. Besztercei MSK (0/7) 7 pont.



Csonka forduló

Csonka fordulót rendeztek az asztalitenisz megyei csapatbajnokságban, miután az ötödik körből elnapolták a Nagyajta–Survivers összecsapást. Emellett meglepetést is hozott a forduló, hiszen a korábbi éllovas CF Tunning 5–3-ra kikapott az Unikum gárdájától. A további eredmények: Vaskéz–The 5 Fightres 5–4, Topspin–Backspin Effect 2–5, Cameleonii–Ringispir 2–5, Rákosi Törekvés–Vulturii 4–5. Az állás: 1. Ringispir (24–8) 4 pont, 2 CF Tunin (23–18) 4 pont, 3. Nagyajta (20–16) 4 pont, 4. Unikum (22–16) 3 pont, 5. Topspin (21–16) 3 pont, 6. Vulturii (20–16) 3 pont, 7. Cameleonii (21–18) 3 pont, 8. Vaskéz (20–20) 2 pont, 9. Backspin Effect (15–19) 2 pont, 10. Rákosi Törekvés (14–24) 1 pont, 11. The 5 Fighters (15–25) 0 pont, 12. Survivers (1–20) 0 pont.