Dr. Molnár Géza epidemiológus azt javasolja az időseknek, hogy csak fontos esetekben mozduljanak ki. A látogatások, közösségi események most elkerülendők. „Ha ki kell menniük a házból, olyankor a maszk viselése kétségtelenül előnyös és szükséges számukra” – hangsúlyozta a járványügyi szakértő. Molnár Géza szerint egy kiegyensúlyozott táplálkozás mellé nem szükséges táplálékkiegészítőket venni, a D-vitamin viszont hasznos lehet. Ha az idős személy családjában van igazolt fertőzött, aki nem él vele egy háztartásban, semmiképp se látogassa, még ha gyermekről vagy unokáról is van szó, hiszen ezzel magukat sodorják veszélybe.

Arra a kérdésünkre, miszerint biztonságos lesz-e elmenni voksolni, azt tanácsolta, hogy a járványügyi szabályokat figyelembe véve menjünk el szavazni. „Legyünk őszinték. Olyan nagy tragédia nem származik majd ebből a szavazásból – úgy, ahogy szeptemberben sem történt tragédia –, ha betartjuk a megfelelő óvintézkedéseket. 78 éves vagyok, én is az idős korosztályhoz tartozom. Amikor elmegyek szavazni, a maszkviselésen túl kesztyűt is húzok majd. És persze tartsuk be azt a bizonyos távolságot egymástól, még ha sorban is kell állni” – fogalmazott dr. Molnár Géza.

Dr. László Attila orvos, szenátorjelölt hasonló véleményt fogalmazott meg. „Az önkormányzati választások alkalmával láthattuk, mindenhol megtették a szükséges intézkedéseket, hogy biztonságos legyen a szavazás, másrészt mindenki fegyelmezetten viselkedett. Szavazás után nem ugrott meg a fertőzöttek száma. Most is hasonló szigorú szabályokra lehet majd számítani. Én tehát azt tanácsolom az időseknek, hogy akinek megengedi az egészsége, menjen el szavazni.” Aki mozgáskorlátozott vagy karanténban van, igényelhet mozgóurnát, ebben pedig az RMDSZ segítséget is nyújt, ez ügyben keressék tehát bátran a megyei és a helyi szervezeteinket. Hozzátette: nem kérünk olyat, ami veszélybe sodorná a magyar embereket, a szavazás biztonságos, semmivel sem veszélyesebb, mint egy bevásárlás. Mindenkit aggaszt az egészsége vagy a munkahelyének megőrzése, viszont az orvos reméli, hogy most a magyarok megmutatják közösségük erejét, és ebben a nehéz időszakban bebizonyítják, szolidárisak. „December 6-án az a tét, hogy a számunkra fontos döntéseket velünk vagy nélkülünk hozzák meg. A cél tehát egyértelmű: legyenek a magyarok megkerülhetetlenek a román politikában. Ehhez viszont arra van szükség, hogy menjünk el szavazni, ha most nem lesz erős képviseletünk a parlamentben, az elkövetkező években nem lesz újabb esély a visszatérésre” – összegzett László Attila szenátorjelölt.

(Fizetett politikai hirdetés)