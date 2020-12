Beruházások a baróti kórháznál

Előző írásunk

Benedek Zakariás építőmérnök végzettségű, Nagyszebenben született 1967-ben, és jelenleg is ott él családjával. Az RMDSZ Szeben Megyei Szervezetének alelnöke, a szövetség megalakulása óta vállalt közösségszervezői szerepet, de saját szakmai utat járt be. A szórványközösségek jelöltjeként került 2016-ban a törvényhozásba, ahol az infrastruktúra- és szállításügyi bizottság tagjaként szakmájába vágó ügyekkel foglalkozhatott, ez év februárjától pedig az RMDSZ alsóházi frakciójának vezetőjévé választották. Most az RMDSZ háromszéki szervezetének listáján szerepel befutó helyen.