Noha még nem kaptak egyértelmű hivatalos választ az újabb határidő-hosszabbítási kérelemre, a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés mozgatói saját felelősségre folytatják a támogató aláírások gyűjtését – jelentette be sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs. A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint a koronavírus-járvány „gyümölcseként” kapott első hat hónapos halasztás, mely nemrég zárult, „kegyelmi időnek” tekinthető, amely során a központi célt illetően csak részsikert értek el ugyan, de komoly előrelépéseket is tapasztaltak.

Izsák Balázs szerint a járvány miatt Európa-szinten hozott intézkedések továbbra is ellehetetlenítik az aláírásgyűjtést. Emiatt újabb kérelemmel fordultak az Európai Bizottsághoz, amelyben a határidő újabb kiterjesztését kérik. Megkeresésükre még nem kaptak egyértelmű és világos választ. A nemzeti régiók védelmében indított aláírásgyűjtés egyszer már fél évvel meghosszabbított határideje november 7-én járt le. Az elnök szerint az Európai Bizottság illetékeseitől azt az üzenetet kapták: saját felelősségre folytathatják az aláírásgyűjtést, de előfordulhat, hogy a határidő után megszerzett szignókat már nem ismerik el. Ennek ellenére ők folytatják az akciót.

Izsák Balázs ugyanakkor az első halasztás utáni hat hónapról úgy vélekedett: fontos megvalósítást értek el, a már meglévő három ország mellé újabb két tagállamot fel tudtak zárkóztatni – Horvátországot és Litvániát –, tehát ezekből is összegyűlt a szükséges számú aláírás, további két államból viszont változatlanul hiányzik az előírt számú szignó, ugyanis összesen hétből kell az egymillió támogató szignót összegyűjteni. Bizalomra ad okot, hogy az elmúlt fél évben Svédországban az ottani támogatóktól (magyarok és a számik) érkező aláírások száma elérte a kötelező küszöbérték közel 80 százalékát, Spanyolországban pedig 62 százalék fölötti az arány, ezért is kiemelten fontos lenne, hogy az EB rábólintson az újabb hosszabbításra. Az SZNT elnöke ugyanakkor azt is ismertette, hogy az EB honlapján nem lezártként, hanem folyamatban lévőként szerepel minden olyan polgári kezdeményezés, melynek a határidejét a koronavírus-járvány miatt meghosszabbították, és közben ez utóbbi is kitelt.

Izsák Balázs bízik abban, hogy a kezdeményezés mindkét szempontból sikeres lesz: az aláírásokra vonatkozó összes elvárás végül teljesül, majd ezt követően egy EU-s jogszabályt is lehetőségük lesz kezdeményezni, illetve európai intézményként létrejön a nemzeti régiók szövetsége. Utóbbi már csak azért is kiemelten fontos lenne, hiszen akkor is tudna lépni, ha netán az Európai Bizottság úgy találná, nem kell bevezetni a nemzeti régió fogalmát a közösségi jogba. Erre a lehetőségre is fel kell készülni. Izsák Balázs úgy látja, hogy a nemzeti régiók mintegy 50 millió lakója együtt egy láthatatlan európai nagyhatalmat képvisel, mely képes az ott élők érdekeit megjeleníteni. Székelyföld tekintetében ugyanakkor elmondható: ha az egyik cél a polgári kezdeményezés elindításakor az volt, hogy a térséget egy sorban jelenítsék meg Nyugat-Európa autonóm régióival, hogy Európa számára is látható legyen, ezt már ebben a pillanatban elérték.

Izsák Balázs továbbá kitért a kezdeményezés másodlagos céljára is: olyan kapcsolatrendszer kiépítése az aláírásgyűjtés során, amelyre már rá lehet építeni az európai nemzeti régiók közötti együttműködést. A halasztás „kegyelmi idő” volt, hiszen mozgalmat nem lehet hónapok vagy akár egy év alatt felépíteni. Fél év alatt viszont olyan embereket ismertek meg, akikkel tudnak tárgyalni, nem csak az aláírásgyűjtésről, hanem az egész koncepciónak a távlatairól. Hogy mit jelent az, ha Európa történelmi nemzeti régiói – Székelyföld, Katalónia, Baszkföld, Bretagne, Korzika – összefognak és érdekeiket együtt jelenítik meg az Európai Unióban.