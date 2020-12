Mérséklődik a járvány terjedése

Következő írásunk

Kétségkívül lehangoló, szomorú momentumként marad meg a román köztudatban az idei december elsejei nemzeti ünnep dátuma, hiszen, mint oly sok mindent ebben az évben, a koronavírus-járvány ezt is alaposan átírta. Az immáron harminc éve megszokottá vált felvonulások, sok ünneplőt megmozgató események elmaradtak, még a fővárosban is csak az államfő és a kormánytagok emlékeztek – a díszőrség másfél száz tagja körében – a gyulafehérvári nagygyűlésre. A szerény külsőségekhez mintha a máskor pátoszos, szuperlatívuszokkal tömített beszédeket is idomították volna, a szónokok javarészt a nemzeti egységet, az összefogás fontosságát hangsúlyozták a mostani nehéz időkben.