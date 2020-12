Kevés tesztet végeztek, de megnyitják a piaci csarnokokat

Előző írásunk

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) több kárpátaljai magyar intézménynél és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a lakásán. A magyar kormány kifejezte tiltakozását a történtek miatt, és Budapesten bekérették a magyarországi ukrán nagykövetet. Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere közölte: a NATO külügyminisztereinek keddi ülésén is felvetette a témát. Szolidaritási nyilatkozatot adott ki a Vajdasági Magyarok Szövetsége, Erdélyből pedig az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség is. Közben az ukrán hatóságok vizsgálatot indítottak a magyar himnusz éneklése miatt is.