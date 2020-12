A kórházvezetők elmondták, sok kérdést kapnak a lakosság köréből, hogy a koronavírus-fertőzéssel kezelt betegeken kívül miért fogadják a korábbinál jóval kisebb mértékben a más betegséggel jelentkezőket, de most sem tudnak mást mondani, mint néhány hónappal korábban: vagyis, hogy igyekeznek minden beteg kórháza lenni, de a járvány nagyon sok mindent befolyásol a tevékenységükben. Lapunk kérdésére András-Nagy Róbert elmondta, jelenleg kétszázötven beutalt beteget ápolnak, de nem tudnak felvállalni olyan eseteket, amikor többnyire arról van szó, hogy az érintett beteg családja nem tudja ellátni a lábadozót.

A két kórházvezető szerdán ismertette a koronavírussal összefüggő esetek alakulását is. Eszerint nyolcvankét fertőzöttet kezelnek a kórházban, hatvanhármat a fertőző osztályon, közülük négyet a nefrológián, hetet a COVID-sebészeten (négyen Brassó megyeiek), tizenkettőt az intenzív terápián. Utóbbiak kritikus állapotban vannak, ketten lélegeztető-gépre szorulnak. Az oxigénpótlás a fertőzőn lévőek többségének is szükséges. November 25. és december 2. között ötvenöten hagyták el a kórházat koronavírus-fertőzéssel összefüggő betegség után, ez idő alatt tizenhárman hunytak el hasonló kórképpel, mindannyiuknak volt társbetegsége is – hangsúlyozta dr. Roșu Mátyás.

A megnövekedett oxigénszükségletet sikerült pótolni, a két főtartályt összekötötték a fertőző osztály oxigénvezetékével, és az udvaron felépített moduláris sürgősség oxigénellátását is biztosítják, ugyanott az elektromos áramszolgáltatást is biztonságosabbá teszik – tájékoztatott a kórház menedzsere.

Újságírói kérdésre válaszolva a kórházvezetők elmondták, a lakosság nagyobb körű tesztelése sokat segítene abban, hogy kiszűrjék a tünetmentes fertőző személyeket, de addig is, amíg erre sor kerül, fontos, hogy az érintettek a tünetek megjelenése után minél korábban jelentkezzenek orvosnál, ne várják meg azt az állapotot, amikor más csak kórházban lehet kezelni a betegségüket.