Kezdődik a karácsonyi vásár

A járványhelyzet miatt idén online térbe költözik a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásár. Az érdeklődők Kovászna megyei őstermelők, kézművesek és kereskedők portékái közül válogathatnak. A kínálat sokszínűsége az újragondolt forma ellenére is megmaradt, az online platformon ugyanúgy megtalálhatóak kedvenceink, a kiváló minőségű kézműves termékek, házi készítésű élelmiszerek, édességek, irodalmi alkotások, valamint ipar- és népművészeti tárgyak. A vásár megszervezése ugyanakkor arra is felhívás, hogy környékbéli termelőktől és kézművesektől szerezzék be az angyalfiát, így járulva hozzá a helyi értékek népszerűsítéséhez és továbbadásához. A vásár online platformja a Kónya Ádám Művelődési Ház kultura.ro honlapján a Karácsonyi vásár menüpont alatt található.