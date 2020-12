Újabb veterán nehézsúlyú ex­bokszvilágbajnok lépett színre Evander Holyfield személyében: az 58 esztendős amerikai kihívta az idén a ringben visszatérő honfitársát, az 54 éves Mike Tysont, hogy harmadszor is verekedjenek meg a ringben.

Holyfield azután jelentkezett be – adta hírül az MMA Fighting portál –, hogy 2005-ös utolsó meccsét követően Tyson a múlt hét végén ismét szorítóba lépett, és bemutató mérkőzésen döntetlenre végzett az 51 éves, szintén volt világbajnok Roy Jones Jr.-ral. „Nincs több kifogás. Ennek a harcnak az örökségünkért kell zajlania. Mike, azt mondtad, készen állsz, hogy megküzdj velem. Írd alá a szerződést és lépj be a ringbe, a világ vár, én készen állok” – idézte Holyfield szavait a honlap. A korábbi klasszis bokszoló május végén In­sta­gram-oldalára feltöltött videofilmmel is igazolni kívánta, hogy komolyan gondolja visszatérését a ringbe, és leszögezte, hogy elszántan készül bokszkarrierje felújítására. Pályafutásuk delén ő és Tyson kétszer találkoztak a szorítóban, mindkétszer vb-címért csaptak össze. 1996-ban Holy­field kiütéssel nyert, az 1997-es mérkőzé­sükön pedig leléptették Tysont, mivel a csata hevében riválisa fülébe harapott. Holyfield profiként 44 mérkőzést nyert meg, benne 29-et kiütéssel, s két döntetlen mellett tízszer maradt alul. Tyson – akinek Jones elleni meccsét nem számítják bele hivatásos mérlegébe – 50 győzelmet aratott (44-et KO-val) s hatszor szenvedett vereséget.