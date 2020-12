– 2020-ban az összefogásnak minden szervezet részese, így a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt is. Látni kell, mikor van ideje a versenynek és mikor az együttműködésnek. Most az együttműködésnek van az ideje, amely lehetővé teszi, hogy a közös dolgainkra figyeljünk. Ehhez az összefogáshoz kérjük a magyar közösség támogatását. Aki úgy gondolja, hogy teljesült az elvárása, kérjük, erősítse meg szavazatával. Most az erdélyi magyar emberek kezében van a döntés. Nekik kell összefogniuk, hogy a politikai összefogást tartalommal töltsük meg. December 6. csak a kezdet az együttműködésben. Az együttműködés nem a választásokig tart, hanem ott kezdődik: a parlamentben, a frakcióban, a szakbizottságokban, az önkormányzatokban, a nemzetközi politikai intézményekben.

– Nem az RMDSZ-en múlt, hogy vasárnap választások lesznek. Vannak, akik dühösek, amiért a korlátozások közepette kell szavazni menni. Mivel győzné meg őket?

– Kezdjük a legegyszerűbb válasszal. Ha mi nem szavazunk, mások fognak helyettünk választani – de nem a mi érdekünkben. Először is a bután korlátozó döntésekért a kormány felelős. Többször elmondtuk, hogy sok mindennel nem értünk egyet, különösen az iskolák és piacok bezárásával. Ám a düh nem jó tanácsadó, ezért most sem azt az utat kell követni, hogy egyszer ütünk és utána gondolkodunk. Nem a kormányt, hanem saját magát bünteti, aki vasárnap otthon marad és nem szavaz. Másodszor: a szabadságunkat nem adhatjuk fel! Minden érv amellett szól, hogy elmenjünk szavazni, mert parlament így is, úgy is lesz – ha nem szavazunk, akkor is. Nem fogják még egyszer megkérdezni néhány nap múlva, hogy nem gondoltuk-e meg magunkat, nem akarnánk-e mégis szavazni. Az a jó megoldás, ha most vasárnap azokra bízzuk a képviseletet, akik nem a kormányhoz hasonló rossz döntéseket hoznának. Végül ez a mostani helyzet egy történelmi lehetőséget is magában rejt. Ha alacsony részvétel mellett mi nagy számban megyünk el szavazni, azzal a romániai magyarok megerősíthetik a jelenlétüket a parlamentben. És fordítva is igaz: ha nem megyünk el szavazni, azzal jelentősen csökkenhet a súlyunk, el is veszíthetjük az érdekképviseletet.

– Mekkora kockázata van annak, hogy az ember elmegy szavazni a korlátozások idején?

– Nincs nagyobb kockázata a szavazásnak annál, mint hogy elmegyünk kétnaponta vásárolni az üzletbe, ahol többnyire sokkal nagyobb számban tartózkodnak emberek, mint a szavazás napján a választókörzetben. Az elmúlt időszakban nem igazán voltak választások Európában, nálunk viszont volt szeptemberben helyhatósági választás. Európa több országában mégis jobban nőttek az esetszámok, mint nálunk. Tehát semmilyen bizonyíték nem támasztja alá azt az állítást, hogy kockázata volna a szavazásnak.

– Azt mondta, hogy a járványhelyzet lehetőséget is jelent, ha a magyar emberek arányosan nagyobb számban mennek el szavazni. Az önkormányzati választáson, különösen a szórványban azonban alacsony volt a részvétel. Nem tart attól, hogy ez most is így lesz?

– A szórványban élők is tudják, hogy a parlamenti választáson minden párt arányosan akkora jelenlétre számíthat, ahány szavazatot kapott. Minden RMDSZ-re leadott szavazatból mandátum lesz, nem vész el egyetlenegy szavazat sem. Ezért jó szívvel és nagy meggyőződéssel szavazhatnak az RMDSZ jelöltjeire. Különösen azért, mert immár harmadik alkalommal gondoskodunk arról, hogy a szórványnak is legyen egy biztos befutó helye a parlamentben. Ez a belső szolidaritás hihetetlenül fontos, erős érv amellett, hogy a szórványban is a Szövetségre szavazzanak a magyar emberek. Aki esetleg attól félne, hogy kárba vész a szavazata, gondoljon arra, hogy valójában a román jelöltekre leadott voks jelent pazarlást, hiszen ők amúgy is bejutnak a parlamentbe.

– Mit üzen a fiataloknak, akik ma a legtöbbet tehetnek a választás sikeréért?

– Mindig azt mondom, hogy egy politikai választás róluk, vagyis a jövőről szól. Előttük még az a sok évtized, amikor alkotni fognak, tehát ne engedjék ki a kezükből annak a lehetőségét, hogy beleszóljanak abba, merre kell haladni. Mi mindig olyan jelölteket is állítunk, akik jobban értik a fiatalok problémáit. Mindig kiegyensúlyozott képviseletre törekszünk. Az önkormányzati választáson rengeteg fiatal jelölt nyert mandátumot, sok polgármesterünk 35 év alatti.

– A fiataloknak most az idősek helyett is helyt kell állniuk. Ez mit jelent?

– Az idős emberek óvatosabbak, az egészségüket okkal féltik. Ezért kérjük a fiatalokat, hogy szavazzanak az idős emberek helyett is, amikor magukról szavaznak. Ezzel is azt akarjuk érzékeltetni, hogy a nemzedékek felelősek egymásért. Nagyon szeretném, ha mifelénk is megerősödne egy olyan kultúra, amelyben többet teszünk az idős emberekért.

– Miért kell szavazni vasárnap?

– Azért, hogy ne legyünk megkerülhetőek, hogy ne hozhassanak döntést nélkülünk. Románia nemrég volt százéves. A következő száz évben is bele akarunk szólni az ország dolgaiba.

