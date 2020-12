Két év alatt sikerült 11 új befektetőt bevonzani a szépmezői ipari parkba, teljesen belakni az irodaházat, és ezek által 2,15 millió lejes teljes jövedelmet elérni – számolt be tegnap Miklós Zoltán, a létesítményt működtető Sepsi Ipar Kft. igazgatója, aki 2018 novemberétől tölti be ezt a tisztséget. Elmondta, az említett időszakban a bérbe adott területet négyezer négyzetméterről több mint tíz hektárra sikerült növelni, a parkban megtelepedő vállalkozások összesen 22,7 millió euró beruházást hoznak, ami 437 munkahelyet jelent (ebből megközelítőleg 250 új). A befektetők közül háromnál a múlt héten zárult a területbérlési versenytárgyalás.

A tevékenységi beszámolónak szánt tájékoztató elején Miklós Zoltán ismertette a három új befektetőt, akikkel hamarosan a bérleti szerződéseket is megkötik. A három vállalkozás összesen kéthektárnyi területet bérel, a legnagyobb, másfél hektáros parcellát az Eurotrade romániai leányvállalata, a Danubius Truck Kft., mely teherkocsiszervizt alakít ki. A beruházás teljes értéke másfél millió euró, amit egy magyarországi pályázati rendszeren keresztül szándékoznak finanszírozni. A kérésüket két héten belül várhatóan elbírálják, és egy éven belül meg is valósulhat a létesítmény. Az üzleti tervben foglaltak szerint 22 munkahely jön létre a szerviz beindításával.

A másik befektető a Lon-Sepsi-Don13 Kft., mely egy kisebb, 1500 négyzetméteres területet vesz bérbe, ahol önkiszolgáló autómosót, elektromos járműveknek töltőállomást, valamint egy büfét alakítanak ki az ipari park bejáratának közelében. Ez három munkahely létrehozását teszi lehetővé, és százezer euró befektetést jelent.

A harmadik vállalkozás, amely az ipari parkba helyezné át termelői részlegét, az Árkoson már tevékenykedő, saját fejlesztésű villanypásztorokat is gyártó Agro Electrosistems. Ők szintén pályázati segítséggel egy négyszázezer eurós beruházást terveznek, ami 14 munkahelyet jelent (ezek egy része már létezik az árkosi egységüknél), és a villanypásztorok gyártása mellett műanyagfröccsöntő részleget is indítanának.



Szolgáltatás és gyártás

Miklós Zoltán az elmúlt két évben az ipari parkba bevonzott további befektetőkről is szólt. Kettőt úgymond megörökölt, egyikük a kézműves sörök gyártását időközben elindító Rutin Bauleitung Kft., amely egy kisebb területet és egy meglévő épületet vett bérbe, újított, illetve szerelt fel.

A befektetők jelentős részét 2019-ben sikerült megnyerni, közülük a legjelentősebb a Cultivo Kft., mely 10 millió euróból marhavágóhidat és húsfeldolgozó üzemet létesít a kibérelt több mint 1,8 hektáros területen. A szerződéskötés óta megszerezték az építkezési engedélyt és hamarosan a létesítmény építése is elkezdődhet. Ha elkészül, ott hatvan munkahely jöhet létre. Szintén a múlt évben jutottak egyezségre a mezőgazdaságban érdekelt Biofarm, a bútorgyártó Sebago Mob, a nyomdaipari Charta Print, valamint a fémmegmunkálást végző Eltor társasággal, melyek kivétel nélkül sepsiszentgyörgyiek. A Biofarm kivételével mindenik kisebb parcellákat vett bérbe, beruházásaik pedig 100 és 300 ezer euró közöttiek. A Biofarm 2,1 hektárt bérel, és több egykori istállóépületet is megvett, s egymillió euró körüli beruházást hajt végre. Szintén a tavaly érkezett még az áruszállításban érdekelt Sajgó Trans és az Afibiotech Kft., mely gyümölcslégyártó létesítményt hoz létre. Mindkettő az uniós pályázat leadásánál tart jelenleg.

Az említettek mellett a sepsiszentgyörgyi közüzemek is megkötötte a bérleti szerződést arra a félhektáros területre, melyen a majdani székhelyük felépül. Ennek értéke kétmillió euró körüli, jelenleg pedig több irodát is bérelnek a park adminisztratív épületében.

Az idei évben az említett három frissen jóváhagyott beköltözőn kívül még három vállalkozással sikerült szerződni. A németországi, ipari kerámiákat gyártó Rauschert romániai leányvállalatával, a debreceni önkormányzat tulajdonában lévő köztisztasági vállalat, az AKSD itteni képviseletével, és végül a Red Rock Marine Kft.-vel. A magyarországi vállalkozás egészségügyi hulladék semlegesítését végző egységet hoz létre, míg a norvég cég hajódaruk tervezésére és gyártására alkalmas telepet alakít ki. Utóbbi a második legnagyobb beruházás lesz, összesen négymillió euró értékben.



Az első év nyereségben

Miklós Zoltán továbbá elmondta, hogy a 2018-as átvételkor a létesítmény veszteséges volt, több okból is. Egyrészt a teljes 29 hektáros területre nem sikerült megszerezni az ipari park minősítést, ezért csak 10,7-et lehetett volna értékesíteni. Emellett az ipari park besorolás nélküli területek és épületek után adót kellett fizetni az önkormányzatnak, ami hatalmas teher volt a többi költség mellett, miközben jövedelmük szinte nem is volt. A helyzetet végül 2019 elejére sikerült rendezni (mentesültek az ingatlanadó alól is ezáltal), és az évet már jelentős jövedelemmel zárták, idén pedig már elfogadható nyereséget is jegyeztek.

Újságírói kérdésre válaszolva az igazgató elmondta: elindították az utólag besorolt, a rajtuk található romos épületek miatt csak barna mezős beruházásokra alkalmas terü­letek (nagyjából 12 hektár) közművesítését, közvilágítással való ellátását, illetve a gáz- és villanyhálózat-bővítési eljárásokat is. Emellett 3117 négyzetméteres csarnok építését kezdeményezték saját forrásokból, amit később bérbe adnak.

Ami a munkahelyeket illeti, az igazgató elmondta: a becsült 437 munkahely egy része már létező (a közüzemek meglévő 150 alkalmazottját is ide számolják), de 250 új állás létrejöttére számítanak, ha megvalósulnak a felsorolt beruházások. Arra a felvetésre, hogy lesz-e elegendő, megfelelően képzett munkaerő, amelyet alkalmazni tudnak a befektetők, Miklós Zoltán úgy vélte, ezen a téren nem lesz különösebb gond, és sokat segíthet, ha a szakiskolákkal a befektetőknek sikerül duális képzést célzó együttműködést kialakítaniuk.

Az igazgató ugyanakkor úgy látja, az ipari park további fejlődését elősegíti majd, hogy a közelében fog elhaladni Sepsiszentgyörgy nehézforgalmi terelőútja. Mint elmondta, amennyiben januártól parlamenti képviselőként tevékenykedne tovább (az RMDSZ háromszéki jelöltlistájának első helyén méretkezik meg), feltett szándéka, hogy ebből a tisztségből is segítse a befektetők bevonzását, valamint a létesítmény fejlesztését.