Választások mindenekfölött

Nem csoda, hogy sürgette a parlamenti választások megszervezését a Nemzeti Liberális Párt, hisz minden hónapban lemorzsolódik néhány százalék támogatóik sorából, és félő, ha tavaszra maradna a voksolás, többségük is odalenne. A tegnap közzétett felmérések szerint már csak 30 százalék körüli eredményre számíthatnak (egyik közvélemény-kutató 28,5, a másik 33 százalékra teszi a rájuk szavazni szándékozók arányát), pedig egy évvel ezelőtt, Klaus Iohannis újraválasztása után még 47 százalékos volt a bizalmi indexük. Igaz, akkor nem volt járvány, válsághelyzet.

És nem csoda, hogy folyamatosan csökken a liberálisok népszerűsége, hisz az elmúlt esztendő sok mindent megmutatott országirányítói képességeikből. Átgondolatlan, fejetlen intézkedések jellemezték, de ami jól átgondoltnak tűnt, amögött is ott voltak az önös érdekek. Nem voltak könnyű helyzetben, hisz egy eddig ismeretlen járvánnyal kellett megküzdeniük, és tavaszi csetlés-botlásaik talán még meg is bocsáthatóak, ám az őszi második hullámra sem sikerült felkészülniük, és most már jól látszik, minden lépésüknek az a célja, legalább látszólag annyira megfékezni a járványt, hogy ne omoljon össze az egészségügyi rendszer és megtarthassák a választásokat.

Nem hallunk egyebet a hivatalosságoktól, minthogy eredményesek voltak a korlátozó intézkedések és laposodik a járványgörbe. Csakhogy a napi jelentéseket böngészve kitetszik, azért kevesebb az új fertőzött, mert egyre kevesebbet tesztelnek. Iohannis szerint nem haladhatja meg a napi 50 ezret az elvégzett tesztek száma, mert Romániának nincs ennél nagyobb kapacitása, de ezt a számot soha nem is sikerült megközelíteni, átlagos munkanapokon 35 ezer tesztet végeznek, harmadát egyéni kérésre. Nincs kontaktkutatás, nem követik, tesztelik a fertőzöttek hozzátartozóit, legtöbb esetben az érintettek jó belátásán és fegyelmezettségén múlik, hogy betartják-e a karanténszabályokat. Európai viszonylatban az utolsók között vagyunk a tesztelések számát tekintve, élen járunk viszont a fertőzési ráta szempontjából, és ez jól mutatja, valami hiba van a rendszerben.

Klaus Iohannis minap azt nyilatkozta, semmi sem biztonságosabb, mint szavazni. Szavai jól tükrözik saját és kormánya hozzáállását: számukra mindennél fontosabb a vasárnapi voksolás, a hatalom megszerzése. Hogy mi lesz december 6. után? Az már a jövő zenéje. Mert nemcsak szavazni kellene biztonságosan, fenyegetettség nélkül, hanem dolgozni, tanulni és élni is. Lehetőleg normálisan, emberhez méltóan.