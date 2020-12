Antal Árpád: Ne hagyjuk, hogy helyettünk válasszanak

Megérti azokat, akik sokallják, hogy másfél év alatt az ötödik választásra hívják őket, mégis arra kéri az embereket Antal Árpád: ne hagyják, hogy mások döntsenek helyettük. Sepsiszentgyörgy polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: nagyon zsúfolt, nagyon problémás másfél esztendő áll mögöttünk, most viszont négyévi csend következik, ám nem mindegy, hogy ez nyugalmas vagy nyomasztó időszak lesz-e.

Száz év alatt meggyőződhettünk arról, hogy csak magunkra számíthatunk – jelentette ki Antal Árpád, és hozzátette: nem riogatni akar, de ha nem lesz a magyarságnak képviselete a román parlamentben, akár szerzett jogokat is visszavehetnek a közösségtől. A következő négy évben számunkra fontos kérdések is napirendre kerülhetnek, például a közigazgatási átszervezés, amelynek lehetünk vesztesei vagy nyertesei – ha azonban nem leszünk ott, akkor nem is nyerhetünk. Az sem mindegy, hogy az európai helyreállítási alapokból vagy a hétéves uniós költségvetésből mennyi jut vagy cseppen Erdélynek és a magyaroknak – fejtegette.

Antal Árpád elmondta: az erdélyi magyarok 68 százaléka olyan településen él, ahol magyar a polgármester, és ez egyfajta biztonságérzetet ad, ám ez álbiztonság, mert a fontos kérdésekről ma is Bukarestben döntenek. Felidézte: 1989 előtt senki sem kérdezte az emberektől, hogy ki legyen a vezetőjük, de már felnőttek olyan nemzedékek, melyek tagjai nem találkoztak ezzel a rendszerrel, és nem tartják annyira fontosnak a választásokon való részvételt. Ő maga 1996-ban szavazott először, ezt nagyon jelentős dolognak érezte, és most is úgy véli, hogy jobban tudja, mi jó neki, mint más. Ezért kell elmenni választani: aki nem teszi, az másokra bízza a döntést, helyette egy alexandriai vagy galaci polgár fogja megmondani, kik vezessék az országot.

A polgármester elismerte: a demokrácia is ezer sebből vérzik, de nincs jobb rendszer ennél. Az utóbbi öt-hat évben rosszul mentek a dolgok Bukarestben, és nem lesz gyorsan rend, a magyarság gondjai is szerteágazóak, de mindenki gondolja meg, hogy milyen következményekkel járt, hogy négy éve a jobboldali szavazók otthon maradtak – hangsúlyozta. Végül felkérte azokat, akik mindenképp mennek választani, hogy győzzenek meg, vigyenek magukkal még egy embert.