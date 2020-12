Kórházbotrány Resicán

Félig vagy egészen meztelen, elhanyagolt, a szemetes kőpadlón ülő idős elmebetegeket fényképeztek le Resicabánya kórházának folyosóján. A tegnap nyilvánosságra került felvételek hatására néhány óra múlva összesen 18 ezer lej bírságot róttak ki az intézmény vezetőjére, orvosokra, asszisztensekre és ápolókra, és bűnvádi eljárást is indítottak hivatali visszaélés miatt.

Délelőtt Alina Stancovici kórházigazgató, aki csak néhány hete van tisztségben, elmondta: az 1950-es években épült kórházban legalább harminc éve nem történt semmilyen komolyabb beruházás. Szeptemberben szóltak az egészségügyi minisztériumnak, hogy az épület alkalmatlan betegek ellátására, milliárdos tartozásaik vannak, nincsenek megfelelően képzett alkalmazottaik, és kérték, hogy állítsanak fel egy moduláris kórházat, de hiába. Krassó-Szörény megyében két kórház látja el a koronavírus-fertőzötteket, a nyár folyamán 70 ággyal bővítették a tüdőgyógyászatot, ahová válogatás nélkül beutalták a betegeket, függetlenül a kortól, patológiától, meglévő alapbetegségtől, így kerültek mentálisan sérült páciensek is az osztályra, akik speciális ellátásra szorulnának, de a kórház súlyos személyzethiánnyal küszködik. Alina Stancovici szerint minden romániai kórházban hasonló a helyzet. Magyarázkodásra kényszerült a megyeitanács-elnök is, aki az előző vezetést okolta a kórházi állapotokért, és egyes orvosokat, akik csak a jelenléti ív aláírásáért mennek be a kórházba, azon kívül magánrendelőikben dolgoznak.