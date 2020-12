Autópálya Moldvában

A Bákó körgyűrűjének részét képező, a Moldvát – Ploiești-en keresztül – a fővárossal összekötő A7-es autópálya első 16 kilométeres szakaszára a kivitelezésre megszabott határidő előtt több mint egy évvel, a parlamenti választások előtt négy nappal hajthattak fel az autósok. Klaus Iohannis szerint az előző szociáldemokrata kormányok „gondoskodtak” Moldva leszakadásáról, de az NLP megelégelte az üres ígéreteket, a most elkészült útszakasz is azt bizonyítja, hogy kiemelt fontosságot tulajdonít a keleti országrész bekapcsolásának az európai gyorsforgalmi hálózatba. Ludovic Orban további nagyszabású állami beruházásokat ígért. Ígéretet tett a Bákót Brassóval összekötő autópálya és a Romániát észak-dél irányban átszelő 9-es páneurópai folyosó mentén haladó vasútvonal korszerűsítésére is.