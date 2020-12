Sok az áldozat

211 olyan elhalálozást jelentettek csütörtökön (76-tal többet, mint szerdán), amely kapcsolatba hozható az új koronavírussal, az áldozatok között háromszéki is van. A kór különösen az idősek között tarol: 64 elhunyt 80 évnél idősebb volt, 62 a hetvenes korosztályból, 49 a hatvanasok közül került ki, de 23 ötvenes, 9 negyvenes, 1 harmincas, 2 húszas éveiben járó áldozat is van, és egy egyéves kislány is, aki más betegségekkel is küzdött. Az elmúlt 24 órában elhunytak közül 9-nek nem volt (ismert) társbetegsége. A járvány kezdetétől elhalálozottak száma 11 876.

Az újonnan igazolt fertőzések száma 7661, az egy nap alatt elvégzett teszteké 32 120. Ez 23,8 százalékos, azaz csökkenő pozitivitást jelent, és csökkent a kórházban ápolt, illetve az intenzív osztályon levő betegek száma is: december 3-án 13 156 bentfekvő szerepel a nyilvántartásban (373-mal kevesebb, mint az előző napon), és 1252 súlyos eset (8-cal kevesebb, mint szerdán). Háromszéken 33 új fertőzést igazoltak, velük együtt 4257-re nőtt a megyénkbeli esetek száma. Országszinten már félmillióhoz közelítünk: az eddig elvégzett 4.170.013 teszt után az ismert koronavírusos esetek száma 492 211. A gyógyultaké is emelkedik, jelenleg 381 001. Továbbra is növekvőben van azoknak az igazoltan fertőzött személyeknek a száma, akik otthoni vagy intézményes elkülönítésben tartózkodnak: előbbiek száma 44 965, utóbbiaké 12 191, és ennél is többen vannak a házi vagy intézményes karanténban levők: országszinten 68 826, illetve 63 személy.

Több városban feloldották a karantént

December 3-tól több erdélyi városban is feloldották a karantént, köztük négy megyeszékhelyen, amelyeket november 19-én zártak le. Szatmárnémetiben 14 nap alatt 6,55 ezrelékre esett vissza a kéthetes fertőzöttségi mutató, Besztercén 4,98 ezrelékre (ott azt is közölték, hogy 9.01 ezrelékről indultak), Nagybányán 3,97 ezrelékre. Szilágy megye közigazgatási központja, Zilah is megszabadul a karanténtól, emellett pedig Zsibó és Szilágycseh is. Mivel ezekben a városokban a fertőzöttség még mindig meghaladja a 3 ezrelékes küszöböt, amely fölött vörös besorolásba esik egy település, a változás csak annyi lesz, hogy kijárási nyilatkozatot nem kell írni, és az üzletek nyitvatartását 22 óráig meg lehet hosszabbítani, illetve újra kinyithatnak, és hétvégeken, ünnepnapokon is nyitva tarthatnak a nem létfontosságú termékeket forgalmazó kereskedelmi egységek. Továbbra is érvényben marad viszont a legtöbb korlátozás: az utcákon, közterületeken legtöbb hat, nem egy családba tartozó személy lehet együtt, 23 és 5 óra között csak munkahelyre, orvoshoz vagy halaszthatatlan ügyben, kijárási nyilatkozattal lehet menni, mindenféle zárt és szabadtéri rendezvény megszervezése tilos (a privát mulatságoké is), a vendéglők továbbra is csak elvitelre főzhetnek, sportolni csak a profiknak szabad, egyházi szertartásokon pedig csakis helybeliek vehetnek részt.

Ugyancsak kikerül a vesztegzárból Szamosújvár, ahol november elején vezették be a kijárási tilalmat, de meghosszabbították, mert az ezer főre jutó fertőzési esetek száma elérte a 11,15-öt. A Kolozs megyei városban mostanra 5,17 ezrelékre csökkent a koronavírusos esetek aránya, tehát még mindig vörös kategóriába tartozik. Boldogabbak lehetnek a Máramaros megyei Alsóvisó lakói, ott ugyanis két hét alatt 2,57 ezrelékre csökkent a fertőzöttségi mutató, tehát karanténből egyenesen sárga zónába kerülnek, ahol kevesebb korlátozást kell betartani.