211 olyan elhalálozást jelentettek csütörtökön (76-tal többet, mint szerdán), amely kapcsolatba hozható az új koronavírussal, az áldozatok között háromszéki is van. A kór különösen az idősek között tarol: 64 elhunyt 80 évnél idősebb volt, 62 a hetvenes korosztályból, 49 a hatvanasok közül került ki, de 23 ötvenes, 9 negyvenes, 1 harmincas, 2 húszas éveiben járó áldozat is van, és egy egyéves kislány is, aki más betegségekkel is küzdött. Az elmúlt 24 órában elhunytak közül 9-nek nem volt (ismert) társbetegsége. A járvány kezdetétől elhalálozottak száma 11 876.