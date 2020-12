A kétrészes filmet online mutatják be ma 18 órától a szövetség You­Tube-csatornáján. Különleges, egyedi alkotás a szövetség 30 évéről, archív és új felvételek, képek, beszélgetések sorakoznak mindazokkal, akik meghatározták és alakították a szövetség életét. A bemutató után lehetőség lesz az alkotóval beszélgetni, kérdéseket feltenni.

Szent Miklós-napi előadások

December 6-án, vasárnap Szent Miklós napja alkalmából két előadás vetítésével teremt lehetőséget a családi együttlétre a Kolozsvári Magyar Opera. 11 órától Tóth Péter Árgyélus királyfi című meseoperáját vetítik, 19 órától pedig Kálmán Imre Csárdáskirálynő című közkedvelt operettje látható. Az Árgyélus királyfi kiváló alkalom arra, hogy az óvodások és a kisiskolások találkozzanak az opera világával. Az előadást Albu István rendezte, vezényel Jankó Zsolt. A Csárdáskirálynő rendezője Selmeczi György, felújította Szabó Jenő, vezényel Kulcsár Szabolcs. Mindkét előadás az intézmény YouTube-csatornáján lesz követhető.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház vasárnap 19 órától A két élőhalott (Doi morți vii) című előadását játssza Alexandru Dabija rendezésében. Az előadás ingyenesen követhető a színház Facebook-oldalán.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban ma 17 órától szentségimádás, melyet a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetnek. 22 órától virrasztás, mely a reggel 6 órai roráte szentmisével zárul. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti. Vasárnap 17 órától dicsőítést, 17.30-tól adventi áhítatot tartanak.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban vasárnap 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától lesznek szentmisék. Megjelent az Egyházi Tudósító decemberi ingyenes száma, kérjék az újságárustól.

AZ ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK keretében a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templomban vasárnap 18 órától fellép a Classical Singers együttes.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszáma. Örömhír az ifjabb természetjáróknak: új Gyopárka látott napvilágot! Az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyerekeknek szóló kiadványa úgy válik tudásgyarapítóvá, hogy közben az élményszerű olvasás lehetőségét adja. Gyerekeknek szánják, de minden korosztálynak ajánlják. Szintén korhatár nélküli az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma, benne vezércikkel természetjárásról és tudományról, beszámoló az EKE-osztályok kéthavi tevékenységeiről és arról a hagyományos közmunkáról, mely idén sem maradt el Várfalván, az EKE-várban. Vizek és karszt a Torockói-hegységben, A Szamostól a Kis-Békásig, Ipari létesítményekhez kapcsolódó meteorológiai jelenségek, A homoródkarácsonyfalvi Dungó feredő, Természetvédelmi területek a Fekete-tenger bulgáriai északi tengermellékén – csak néhány cím a friss folyóiratból, melyből most sem hiányoznak a közkedvelt sorozatok: a Fele se mese, az EKE Múzeum értesítője, a Gombák, a keresztrejtvény. Gazdag a külföldi túrakínálat, amelyre most, a bezártságban igencsak szükség van, hisz így legalább gondolatban utazgathatunk. Szomorú a hír: búcsúzni kell Vekov Károlytól. Az elmúlás mindig megállít egy percre, hogy magunknak is feltegyük a kérdést: mit hagyunk magunk után? Ezt a kérdést feszegeti az Ökolábnyomok környezetvédelmi melléklet is, melyben ezúttal a megújuló energiaforrásokról, az atom erejéről olvashatnak, az építész pedig az ivói vízi fűrész második életét mutatja be.

Korlátozott ügyfélszolgálat

Koronavírusos megbetegedések miatt korlátozott az ügyfélfogadás Sepsiszentgyörgy ön­kormányzatának Szociális Tá­mogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (gyorssegélyek, családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az igazgatóság felfüggesztette a terepmunkát, az esettanulmányok készítését, illetve a nem sürgős elbírálással járó iratcsomók fogadását. A polgármesteri hivatal fertőtleníttette a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai épületét, az intézményben csak a negatív teszttel rendelkező munkatársak dolgoznak, betartva minden kötelező egészségügyi és biztonsági előírást. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465); szombaton és vasárnap 11–13 óráig a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (0745 791 109), szombaton és vasárnap 14–19 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. * Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdé­seire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

PONTOSÍTÁS. Élő szobor egy gyarapodó erdőért című, december 2-i írásunk kapcsán pontosítjuk: Péter Alpár szobrászművész Napkapu című alkotása a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum udvarán

