Leo Grozavu csapata a Román Kupa tizenhatoddöntőjében elszenvedett kiábrándító vereség után játszik bajnoki mérkőzést, ezzel szemben a Marius Croitoru irányította moldvai gárda a kupakiírásban hozta a kötelezőt, legyőzte másodosztályú ellenfelét, és a legjobb tizenhat közé jutott. Az FC Botoșani azon kevés alakulat közé tartozik, amelyet a Sepsi OSK eddig még nem tudott legyőzni a román első osztályban, az eddigi nyolc összecsapásukból mindössze három alkalommal játszottak döntetlent, ötször a moldvai labdarúgók örülhettek. Az együttesek legutóbb februárban találkoztak a sepsiszentgyörgyi stadionban, akkor Marko Dugandžić gólja vendéggyőzelmet eredményezett. A horvát csatár ezúttal biztosan nem talál a kapuba, hiszen október óta már az orosz élvonalban kergeti a labdát.

„Nehéz mérkőzés előtt állunk, főleg olyan körülmények között, hogy kiestünk a Román Kupából, ami miatt úgy hiszem, mindenki szomorú. Szeretném, ha a jelenlegi helyzetet előnyünkre fordítanánk, hiszen a soron lévő bajnoki mérkőzés is kemény dió lesz, akárcsak az utána következők. Fontos találkozó lesz a pontvadászat egyik jó csapata ellen, amely az előző és a jelenlegi idényben is bizonyította, hogy érett és homogén, ráadásul az edző eddig szép eredményeket ért el, tudja, hogyan mozgósítsa a játékosokat. Úgy gondolom, egy vereség után könnyebben tudom motiválni a labdarúgókat, mint egy győzelmet követően. Miután vereséget szenvedtünk, mindig jól reagáltunk, hiszen győzni tudtunk a következő mérkőzésen, és hiszem, hogy ezúttal sem lesz másként. Remélem, szombaton sikerül megtörni a Botoșani elleni negatív rekordot, és sikerül győzni. Vannak sérültek, valamint akadnak olyan játékosok is, akik a fertőzés után igyekeznek játékba lendülni, ráadásul eltiltás miatt is lesznek hiányzók. Ahogy már korábban is mondtam, a játékoskeret lehetővé teszi, hogy olyan labdarúgókat küldjek pályára, akik bármelyik ellenfélnek gondot okozhatnak a román élvonalban” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A 12. forduló programja: * ma: FC Voluntari–Academica Clinceni (17.15 óra), FC Argeș–FC Dinamo (20.30 óra) * szombat: Sepsi OSK–FC Botoșani (14.30 óra), FCSB–Aradi UTA (21.30 óra) * vasárnap: FC Vii­torul–FC Hermannstadt (18 óra), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (20.45 óra) * hétfő: Astra Giurgiu–Chindia Târgoviște (16.45 óra), Craiova–Medgyesi Gázmetán (19 óra).

Hosszabbítottak a holland középpályással

A Sepsi OSK szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy Anass Achahbar a következő szezonban is a sepsiszentgyörgyi csapat mezét ölti magára, ugyanis újabb egy évre szóló szerződést írt alá, egy év hosszabbítási opcióval.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy Anass Achahbar meghosszabbította a jövő nyáron lejáró szerződését, így a következő szezonban is a Sepsi OSK játékosa marad. A 26 éves holland játékos 2020 januárjában csatlakozott a Sepsi OSK csapatához, és újabb egy plusz egy éves megállapodást kötött klubunkkal. A Sepsi OSK vezetősége folytatja az egyeztetéseket más játékosokkal is a 2021-ben lejáró szerződések esetleges meghosszabbításával kapcsolatban” – olvasható a klub közleményében.

A 26 éves marokkói származású holland támadó január óta – minden versenykiírást figyelembe véve – összesen 28 tétmérkőzésen kapott lehetőséget Leo Grozavu vezetőedzőtől, amelyeken 5 gólt és 1 gólpasszt jegyzett. A 2020–2021. évi szezonban 9 bajnoki és 1 kupamérkőzésen két gólt szerzett.

Rednic az FC Viitorul új edzője

Az 58 éves Mircea Rednic két és fél évre szóló szerződést írt alá Gheorghe Hagi együttesével, amellyel elsődleges célja, hogy a felsőházi rájátszásba jusson a tengerparti gárdával. Rednic 2000 óta edzősködik, a Transfermarkt szerint a Viitorul lesz pályafutása 17. csapata.

A szakember korábban kétszer nyert bajnokságot, 2002-ben a Rapid, 2007-ben a Dinamo vezetőedzőjeként, továbbá a Rapid kispadján 2002-ben Román Kupa-, 2003-ban Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. A Khazar Lankaran csapatát irányítva 2011-ben az Azerbajdzsán Kupában sem talált legyőzőre. Rednic elődje, a spanyol Ruben de la Barrera a hét elején távozott a tengerparti klubtól, miután a Viitorul búcsúzott a Román Kupa tizenhatoddöntőjében.

Rednic a már említett fővárosi és azerbajdzsáni együtteseken kívül korábban Romániában irányította az FC Bacău, a Craiova, az FC Vaslui, a Petrolul Ploiești, az Astra Giur­giu, a Kolozsvári CFR és a Jászvásári Poli együttesét. Szaúd-Arábiában az Al-Nassr és az Al-Faisaly, Oroszországban az Alania Vladikavkaz, Belgiumban a Standard Liège, a Gent és az Excel Mouscron vezetőedzője volt.

Két nap után kitették

Mégsem Adrian Dulcea irányítja az újonc FC Argeș csapatát, mivel nézeteltérésbe került a klub vezetőségével.

Az együttes hétfőn jelentette be, hogy Ionuţ Moşteanu helyére a 42 éves Adrian Dulcea érkezik. A kinevezés után a szakember megtartotta az első edzést, majd 48 óra elteltével a klub vezetősége közölte, hogy mégsem ő lesz a vezetőedző. A tréner a város polgármesterével és a klubelnökkel nem tudott megegyezni a csapat célkitűzését illetően.

A klub közleménye szerint nem tehetik meg, hogy kísérletezzenek a csapattal, így azt a döntést hozták, hogy a következő időszakban minél több hazai és külföldi lehetséges edzőt kielemeznek, mivel azt szeretnék, hogy az új szakember irányításával fejlődjön az együttes játéka. Hozzátették, a bajnokság odavágójából hátramaradt négy fordulóra nem neveznek ki új vezetőedzőt, hanem az eddigi szakmai stáb tagjai irányítják a csapatot.