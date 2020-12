Vasárnap választás

A járványra való tekintettel kivételesen olyan személyazonossági okmánnyal is lehet szavazni, amely 2020 március elseje és december 6-a között lejárt. A személyazonosságin kívül hivatali vagy diplomáciai útlevéllel, illetve katonai könyvvel is lehet jelentkezni a körzetben.

Szavazásra a választási névjegyzékben szereplő, 18 évet betöltött román állampolgárok jogosultak (azok kivételével, akiktől ezt a jogot megvonták), de mindenki csak a saját körzetében teheti ezt meg, ott, ahova a lakcíme szól. Ideiglenes lakcím szerinti körzetben is lehet szavazni (például az egyetemistáknak), de aki nem rendelkezik ilyennel, annak haza kell utaznia, ha részt akar venni a választáson.

A mozgásképtelen, kórházban levő, koronavírus miatt elszigetelt, házi őrizetben vagy munkahelyi kiküldetésben levő személyek kérhetnek mozgó urnát, de az erre vonatkozó igényt még ma, december 4-én be kell nyújtani a legközelebbi szavazókörzetben.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) tegnapi közlése szerint 18 191 396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepelt az állandó választási névjegyzékben december 2-án, 19 604 személy szavazati jogát pedig felfüggesztették. A listákat a lakosságnyilvántartóktól és a polgármesteri hivataloktól kapott információk alapján frissítették.

A külföldi lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma 740 367.

Ezek közül 35 808 személy kérte, hogy levélben élhessen szavazati jogával, 3078-an az erre a célra létrehozott külföldi szavazókörzetekben kívánják leadni voksukat. Az AEP szerint 34 192 olyan romániai lakhellyel rendelkező állampolgár van, aki kérte, hogy külföldön szavazhasson, ezeket törölték a hazai állandó választási névjegyzékből.

Külföldön a külügyminisztérium 748 szavazóhelyiséget alakított ki (ezek hollétét a tárca honlapján egy interaktív térképen is közzétették), 331-gyel többet, mint 2016-ban. Az első külföldi szavazóhelyiség Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandon nyit ki december 4-én, romániai idő szerint 20 órakor. Azok a külföldön tartózkodó romániai választópolgárok, akik kérvényezték a levélszavazást, de nem kapták kézhez a szükséges dokumentumokat, bármelyik külföldi szavazóhelyiségnél élhetnek választói jogukkal, a külföldön tanulók akár az oktatási intézmény által kibocsátott igazolással is szavazhatnak, az adott ország járványügyi intézkedéseinek betartásával. Aki már szavazott levélben, az nem szavazhat élőben is, akkor sem, ha a levélszavazat nem érkezett be december 3-án 23,59 óráig a megfelelő választási irodához. Az AEP közlése szerint tegnap 14.30 óráig 14 572 külföldön levélszavazat futott be, ezek közül 686-ot diplomáciai képviseleteken adtak le. A levélben szavazók e-mailen kapnak visszaigazolást.