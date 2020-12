Önkormányzati eszköztámogatás

Következő írásunk

A december 6-i parlamenti választásokat megelőző kampányban folytatott agrárkonzultáció eredményeiről számolt be Könczei Csaba, az RMDSZ háromszéki képviselőjelöltje. Tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, két vonalon zajlott a farmerekkel, gazdaszervezeti elöljárókkal, önkormányzati képviselőkkel, községi vezetőkkel folytatott beszélgetés. Személyesen több mint kétszáz gazdával sikerült egyeztetnie a megye egész területéről, a román többségű részeken is. Telefonon 3500 személyt kerestek fel, mintegy kétezerrel sikerült beszélni is.