Eredményes volt az agrárkonzultáció

A december 6-i parlamenti választásokat megelőző kampányban folytatott agrárkonzultáció eredményeiről számolt be Könczei Csaba, az RMDSZ háromszéki képviselőjelöltje. Tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, két vonalon zajlott a farmerekkel, gazdaszervezeti elöljárókkal, önkormányzati képviselőkkel, községi vezetőkkel folytatott beszélgetés. Személyesen több mint kétszáz gazdával sikerült egyeztetnie a megye egész területéről, a román többségű részeken is. Telefonon 3500 személyt kerestek fel, mintegy kétezerrel sikerült beszélni is.

Mint Könczei Csaba fogalmazott, nagyon sok probléma felvetődött, közel ezer gazdálkodó számolt be gondjairól. Ennek ellenére a gazdák optimisták, a gazdatársadalomban jó a hangulat. A leggyakrabban említett problémák megoldása fogja képezni parlamenti tevékenységének alapját – hangoztatta Könczei, s több alkalommal kiemelte: ahhoz, hogy megoldásokat lehessen találni a problémákra, szükség van a parlamenti agárképviseletre, ahhoz pedig, hogy ez megvalósulhasson, minél több szavazatra van szükség, minél többen el kell menjenek szavazni.

Általános problémát jelent a kis és közepes gazdák számára a termékek értékesítése. A szövetkezés jelentheti a megoldást ezen a téren, de a beszerzésben is előnyöket hozhat a társulás – vázolta. Tervszerűen, a piaci igények szerint kell termelni, egységesen jó minőségű, nagy mennyiségű árut, amit hosszú időn keresztül tudnak forgalmazni a gazdák. Ez utóbbihoz a raktárkapacitások növelésére van szükség – mondta Könczei. A szövetkezés számos adó- és pályázati kedvezményt is hozhat a gazdáknak – fűzte hozzá.

Az agrárszférában tapasztalható bürokráciára ugyancsak panaszkodnak a gazdák. Az agrárkamarák jelentik a hiányzó láncszemet, sokat segíthetnek a gazdák és agráradminisztráció közötti kapcsolatban. Az agrárkamarák sok országban jól működnek, hasznosak a gazdák számára. Itthon is voltak próbálkozások, a törvényes keret is megvan, mégsem sikerült eddig beindítani az agárkamara-rendszert. Parlamenti munkája során sürgetni szeretné a rendszer beindítását is. Ugyanakkor az online ügyintézés lehetőségeinek bővítésével is foglalkozni kíván – mondta a jelölt.

A Hegyvidék Törvénye is érvényben van a papírforma szerint, de valós alkalmazása késlekedik. A kisvágóhidak, gyapjú- és bőrfeldolgozók, tejcsarnokok, erdeigyümölcs- és gombabegyűjtő központok törvénybe foglalt támogatási lehetőségei mind hasznosak lennének, de nehéz az alkalmazásuk, egyszerűsíteni kell a papírmunkát, a feltételrendszert. De bővíteni is lehetne a törvény lehetőségeit, például támogatást nyújtani tárolókapacitások létesítéséhez is – hangoztatta Könczei.

Lapunk kérdésére válaszolva elmondta: az öntözőrendszerek bővítésének is a prioritások között kell szerepelnie. Az uzoni rendszer tervezése már folyamatban van, nagyobb a gond a maksai hálózattal. Utóbbi életképtelen rendszerként van nyilvántartva, miniszteri rendelettel kell ezt megváltoztatni, majd lehet pályázni felújítására – magyarázta.

Összegzésként elmondta: parlamenti képviselőként is folytatni kívánja a gazdákkal való agrárkonzultációt, fontosnak tartja, hogy első kézből, a gazdáktól kapjon információt azokról a problémákról, melyek megoldására a parlamentben van lehetőség.