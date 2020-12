Két küszöb és újabb rekord

Két küszöböt is átlépett december 4-én a koronavírus-járvány Romániában: az igazoltan fertőzött személyek száma 273-mal meghaladta a félmilliót, az elhunytaké pedig 52-vel a 12 ezret.

Ezen a napon 8062 új esetet jelentettek, 35 467 teszt elvégzése után, ami 22,7 százalékos pozitivitást jelent, alacsonyabbat, mint az előző napokon. 35-tel kevesebb a halálos áldozat is, mint csütörtökön: a pénteki krónikában 176 elhunyt szerepel, sajnos, van közöttük háromszéki is. A kórházi betegek száma 13 ezer alá csökkent, jelenleg 12 940-en vannak beutalva, súlyos esetekből azonban több van, 1275 személyt kezelnek intenzív osztályon, ami újabb rekord is. Az elmúlt 24 órában 9211 koronavírusos beteget nyilvánítottak gyógyultnak, a járvány kezdete óta pedig 390 212-t. Megyénkben 51 új fertőzést igazoltak, többet, mint az előző napokon, így a kéthetes fertőzöttségi mutatónk 2,27-re emelkedett.