Parlamenti választások 2020 /Frissítve: eredmények a szavazatok 97 százalékos összesítésénél/

Ma reggel hét órakor országszerte megnyíltak a szavazókörzetek, este kilencig várják a polgárokat, hogy megválasszák képviselőiket és szenátoraikat a következő négy évre. A szavazási folyamat a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések betartásával zajlik, azaz maszkot kell viselni és távolságot kell tartani. A járványra való tekintettel kivételesen olyan személyazonossági okmánnyal is lehet szavazni, amely 2020 március elseje és december 6-a között lejárt. A személyazonosságin kívül hivatali vagy diplomáciai útlevéllel, illetve katonai könyvvel is lehet jelentkezni a körzetben.

Részeredmények 97 százalékos összesítésnél

A szavazatok 97 százalékának összesítésénél a végeredmény körvonalazódik, amely árnyalataiban változhat, de lényegében nem. Ténynek tűnik tehát, hogy a választásokat a PSD nyerte meg, és a jelek szerint nem is csak 1-2 százalékkal, hanem jelentősen megelőzte a PNL-t, az előbbi 30,3 százalékot, az utóbbi 25,47 százalékot ért el. A várakozások alatt teljesített az USR-PLUS is, a jelek szerint 14,95 százalék körül mozog eredménye. Az már biztos, az RMDSZ képviselői és szenátorai a következő négy évben is helyet kapnak a román parlamentben, a magyar érdekvédelmi szövetség eredménye 6,28 százalék körül körvonalazódik. A nap másik meglepetése a szélsőséges nacionalista, erőteljesen magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) eredménye, úgy tűnik ők is az exit pollok előrejelzési fölött teljesítettek, 97 százaléknál 8, 78 százalékuk van. És meglepetés az is, hogy a jelek szerint az 5 százalékos küszöb alatt marad a PMP és a ProRomânia.

Húsz RMDSZ-es politikust idéztek be a rendőrségre

Túlkapásnak tartja az RMDSZ, hogy mintegy 20 háromszéki politikusát beidézték a rendőrségre – tájékoztatott a Maszol. A beidézettek között volt Miklós Zoltán és Könczei Csaba képviselőjelölt, Tamás Sándor megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestere is, és mindannyiuk nevére büntetőeljárási jegyzőkönyvet állítottak ki kampánycsend megsértése miatt, mert a Facebookon szavazásra buzdítottak.

„Az országban sehol nem fordult elő olyan, mint Kézdiszentléleken, ahol szombaton este, Mikulás napján a nőszervezetünk vezetőjét, egy óvónőt a lakásán kerestek meg a rendőrök, mert a közösségi oldalon megosztott egy szavazásra buzdító bejegyzést” – részletezte Tamás Sándor.

Közölte, hogy jogi eljárást indítanak a rendőrség ellen, hiszen egy olyan törvénycikkelyre hivatkozva büntettek, melyet amúgy 2010-ben megsemmisített az alkotmánybíróság. Tamás Sándor az RMDSZ háromszéki szervezetének elnökeként biztosította mindazokat, akik idézést vagy büntetést kaptak, hogy jogi támogatást biztosítanak számukra, és nem fognak anyagi kárt szenvedni.

A Maszol értesülései szerint a rendőrség azt kifogásolta, hogy az érintett RMDSZ-politikusok a „magyar összefogásra” buzdítottak. Nem az „összefogás”, hanem a „magyar” kifejezésben találtak kivetnivalót. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester leszögezte: ez egyértelműen túlkapás, hiszen „magyar összefogás” nevű párt nem vett részt a választásokon. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy Traian Băsescu volt államelnök esetében nem indítottak eljárást, holott a szavazata leadását követően azt nyilatkozta a tévékben, hogy a Népi Mozgalom Pártjára (PMP) adta szavazatát.

Eredményesnek tartják Háromszéken az összefogást

Az összefogásnak Kovászna megyében van eredménye – értékelték a Térben az RMDSZ háromszéki elöljárói, megköszönve a bizalmat és a támogatást. Antal Árpád és Tamás Sándor vasárnap este, az urnazárást követően arról is beszélt, hogy megyei és városi konzultációt indítanak annak érdekében, hogy szorosabbra szőjék a társadalom szövetét.

„Az eddigi eredmények alapján mondhatjuk, hogy országos szinten biztosan ez a legalacsonyabb részvételi arány az elmúlt harminc évben, ahogy az is biztos, hogy egyetlen párt sem tud kormányt alakítani egymagában, illetve tudjuk, hogy az RMDSZ bent lesz a parlamentben" – értékelte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a parlamenti választás első eredményeit.

Kovászna megyében a részvételi arány 31,19 százalék volt, a 40 magyar érdekeltségű közigazgatási egységből 23 esetben volt nagyobb a részvétel, mint az országos átlag. A legnagyobb részvételi arányt ezúttal is Esztelnek községben regisztrálták, ahol a felnőtt lakosság 63,19 százaléka vett részt a választáson, ezután következik Sepsibodok (49,15%), Barátos (43,08%), Kézdiszentlélek (42,50%), Kökös (41,62%).

„A 31 százalék valójában 45 százalékot jelent, ugyanis Sepsiszentgyörgy esetében is jóval több személy szerepel a választási listán, mint ahányan élnek a városban. De az is igaz, hogy a lakosság 55 százaléka nem ment el szavazni, őket is képviselni fogják azok, akik most a parlamentbe kerültek. Meggyőződésem, hogy a távolmaradás nem old meg semmit, az hoz megoldást, ha részt veszünk, ha ott vagyunk, ha erősödünk. Éppen ezért a következő időszakban széleskörű városi, megyei konzultációkat fogunk indítani, feltérképezve az emberek gondjait. Négy évünk van arra, hogy a társadalom szövetét szorosabbra szőjük, annak érdekében, hogy 2024-ben az emberek nagyobb lendülettel vegyenek részt a választáson. Ez egy felhívás az értelmiség, a civil szféra, a véleményformálók, a közösségi vezetők, az emberek felé: beszéljük meg közös dolgainkat, találjunk megoldást gondjainkra" – fogalmazott Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Az első részeredmények

A szavazatok 20 százalékának összeszámlálása után nyilvánosságra hozott első részeredmények továbbra is a PSD győzelmét jelzik. Ezek szerint a szociáldemokraták a szavazatok 30,12 százalékát összesítették, a PNL csupán 24,9 százalékot és az USR-PLUS 11,5-öt. A szavazatok 20 százalékának megszámlálásakor az RMDSZ 9,4 százalékon áll, az AUR, melynek képviseletében indult Dan Tanasa is 9,09 százalékon. Öt százalék alatt van a PMP és a ProRomânia. Ezeket az adatokat azonban nem érdemes véglegesnek tekinteni, hisz először a kisebb, falusi szavazókörzetekből érkeznek az eredmények és nem jelzik feltétlenül azt, amit minden voks megszámlálása mutat majd

A Curs-Avanatgarde végleges, urnazáráskor rögzített exit poll előrejelzése nagyon kis árnyalatokkal változott, eszerint a PSD 30,2 százalékra, a PNL 29,3 százalékra, az USR-PLUS 16,1 százalékra számíthat. Az RMDSZ 5,6 százalékot, az AUR 5,4 százalékot összesíthet, a PMP és a ProRomânia támogatottsága 5 százalék körül mozog.

Meglepő exit poll

Meglepetéseket hozott az urnazáráskor közzétett exit poll, ennek értelmében a PSD nyerte meg a parlamenti választásokat 30,5 százalékkal, a PNL második helyen végzett 29 százalékkal. Harmadik az USR-PLUS 16,4 százalékkal, negyedik az RMDSZ 5,7 százalékkal. Elérte az 5 százalékos bejutási küszöböt a PMP és a ProRomânia is, és parlamenti párt lehet az ultranacionalista AUR is. A szavazókörzetekből kilépő állampolgárok válaszaiból körvonalazódó felmérés 19 órás adatai ezek és nem tartalmazzák a határon túli szavazatokat, amelyek a jobboldal javára billenthetik a végeredményt.

A ma megrendezett parlamenti választásokon egyébként rekord alacsony volt a részvétel, 21 óráig a szavazásra jogosultak 31,84 százaléka járult az urnákhoz, Háromszéken 31,18 százalék szavazott.

​Kampánycsendet sértettek

Választási üzenetet tartalmazó videoklipet tett közzé egy férfi egy közösségi oldalon vasárnap, ami kampánycsend-sértésnek minősül, ezért a kézdivásárhelyi rendőrség hivatalból megbírságolta az illetőt. Ugyancsak kampánycsend-sértés miatt eljárást indítottak egy politikai párt ellen is (nem nevezték meg), amelynek hivatalos honlapján választási reklámanyag jelent meg. Erről 16 órakor kiadott közleményében tájékoztat a rendőrség, 19 órakor pedig egy újabb közlemény további öt, a virtuális térben történt kampánycsend-sértésről számol be, és tudatja, hogy ezért a kihágásért 4500 - 10 000 lej közötti bírság jár.

Lassan fölzárkózunk

Az urnazárás időpontjának közeledtével egyre inkább fölzárkózik az országos átlaghoz Háromszék, a 19 órakor összesített részvételi adatok szerint a szavazásra jogosultak 28,64 százaléka adta le voksát megyénkben, míg országosan az arány 29,8 százalék volt. A jelenlét továbbra is jóval kisebb mint négy éve (országosan 36,93 százalék volt, megyénkben 35,44 százalék), és jelentősen kevesebb, mint szeptemberben, amikor 19 óráig Romániában 41,48 százalék voksolt, Háromszéken 36,33 százalék. Részvétel szempontjából továbbra is a déli megyék az éllovasok, de az átlag fölé emelkedett néhány erdélyi megye is, köztük Bihar (34,48 százalék), Hargita (34,35 százalék), Szilágy (34,16 százalék), Fehér (32,27 százalék), Hunyad (31,03 százalék) és Kolozs (30,93 százalék). Legkisebb jelenlétet a keleti régióban rögzítettek, Erdélyből Máramaros szerepelt gyengébben, hátulról a hatodik helyen áll 26,89 százalékkal.

Ki győz? – kiszivárogtatott exit poll

A választások érdekes alakulását jelzik az Adevărul által nyilvánosságra hozott 15 órakor mért exit poll eredmények. A CURS Avangarde közvélemény-kutató által szavazókörzeteknél végzett, kiszivárogtatott mérés szerint délután három órakor a PSD vezetett a szavazatok 30,8 százalékával, második a PNL 30,6 százalékkal, harmadik az USR-PLUS 14,7 százalékkal, az RMDSZ 5,9 százalékkal a negyedik és átlépi a bejutási küszöböt 5-5 százalékkal a PMP és a ProRomânia is. Bár korábban azzal riogattak, hogy parlamenti párttá válhat a ultranacionalista AUR is, ebben a felmérésben már csak 4,8 százalékkal szerepel.

Lemaradtak a falvak

Bő 5 százalékkal szavaztak kevesebben most délután öt óráig, mint négy évvel ezelőtt, és szinte 10 százalékos a különbség a szeptemberi önkormányzati választásokhoz viszonyítva, akkor eddig az időpontig 1,2 millióval többen éltek szavazati jogukkal. Az országos arány ma 17 órakor 25,3 százalék volt, Háromszéken 22,86 százalék. Megyénkben továbbra is városon nagyobb a szavazási kedv, majdnem 46 ezren voksoltak már, míg falvakon alig 35 ezren. A férfiak öntudatosabbnak tűnnek, majdnem 3300-zal többen járultak az urnák elé, mint a nők. Bölönben továbbra is csekély az érdeklődés, 17 óráig a jogosultak alig 12,43 szavazata voksolt. A listavezető maradt Esztelnek 49,71 százalékkal. Húsz százalék alatti a részvétel Nagyajtán, Bárkányban, Baconban, Sepsibükszádon, Nagyborosnyón, Dobollón, Hídvégen (itt is csak 13,52 százalék), Ozsdolán, Uzonban, Nagypatakon és Zabolán A városok közül az élre tört Kovászna 23,92 százalékkal, Sepsiszentgyörgyön eddig az időpontig 23 százalék, Kézdivásárhelyen 20,78 százalék, Baróton 19,51 százalék, és Bodzafordulón 21,51 százalék szavazott.

Ittas urnabiztos

Ittas urnabiztost delegált a 20-as szavazókörzetbe az egyik román párt derült ki az RMDSZ délutáni hírleveléből. Az urnabiztos a mozgóurnát kísérte a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol minősíthetetlen módon viselkedett. Az RMDSZ értesülése szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) urnabiztosáról van szó.

A történtekről Miklós Zoltán képviselőjelölt nyilatkozott: „A kórházból jelezték, hogy furcsán viselkedik az egyik urnabiztos, ráadásul úgy tudjuk, hogy egészségügyben dolgozókat is minősíthetetlen hangnemben szidta. Jelöltként felmehettem a helyszínre, ahol kiderült, hogy teszt is kimutatta, valóban fogyasztott alkoholt az illető. Ez bűncselekménynek minősül, eljárást fognak indítani ellene. Gond az, hogy ilyenkor leállítják a mozgóurnát, időt veszítünk. Információink szerint a mostani órákra újravették a mozgóurna kiszállítását az igényelt helyszínekre" – tájékoztatott.

„Több osztályon is járt már a mozgóurna, amikor a kollégáim jelezték, hogy nem megfelelően viselkedik az urnabiztos. Kórházunknak van alkohol-tesztje, leteszteltük az illetőt és pozitív eredményt kaptunk. Nyomban értesítettük a megyei választó bizottságot, ezt követően vérvételre is sor került, hogy minden kétségen felüli legyen az eredmény. Sajnáljuk az esetet, a kórházi bennfekvőknek mindig biztosítottuk alkotmányos joguk gyakorlását, ezért mi is elnézést kérünk az incidensért, örvendünk, hogy a félbeszakadt szavazás folytatódik" – mondta el András Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere.

Mi történik Bölönben?

A délután 15 órakor rögzített részvételi arány szerint megyénk még mindig bő 2 százalékkal az országos átlag alatt teljesített. Románia szerte a szavazásra jogosultak 19,6 százaléka járult urnákhoz, Háromszéken 17,16 százalék. A települések többsége átlagosan teljesít, vannak azonban kirívó esetek, Bölönben például eddig az időpontig alig 6,17 százalékos volt a részvétel, és a sor végén kullog Hídvég is 9,89 százalékkal. Az ellenpólus és egyben a megyei élmezőny vezetője Esztelnek, ahol 15 óráig 35,5 százalék szavazott. A városok közül a megyeszékhelyi választók a legszorgalmasabbak, 18,15 százalékuk már leadta voksát, Kézdivásárhelyen 16,15 százalék , Baróton 15,8 százalék, Kovásznán 17,21 százalék, Bodzafordulón pedig 15,88 százalék szavazott.

Mérsékelt szavazókedv

A 14 órakor rögzített adatok szerint Kovászna megyének még nem sikerült felzárkóznia az országos átlaghoz. Nem vagyunk sereghajtóak, de az élen sem járunk és szokatlan módon ezúttal a városiak szavazókedve nagyobb. Két órakor az országos átlag 16,72 százalék volt (négy éve eddig 20,23 százalék szavazott, szeptemberben, az önkormányzati választásokon 23,79 százalék). Háromszéken a részvételi arány ekkor 14,45 százalékos ( négy éve 18,12, szeptemberben 19,16 volt) és érdekes módon Sepsiszentgyörgyön nagyobb a szavazói kedv, mint máshol, itt majdnem az országos átlaghoz közelítően 16 százalék voksolt. A fiatalabbak közül több férfi, az idősebbek közül több nő ment el szavazni, legnagyobb arányban a 45-64 év közöttiek járultak az urnákhoz, sokan, de valamelyest kevesebben a 65 év felettiek. Gyengén teljesít az ifjúság, alig 1500-an voksoltak a 18-24 éves korosztályból és mintegy 2300-an a 25-34 évesből.

Lassú felzárkózás

Úgy tűnik, hatásos volt a mozgósítás, ezúttal nem a székelyföldi megyék az utolsók a választási részvétel szempontjából, bár Háromszék még így is jóval az országos átlag alatt teljesít. A 12 órás adatok szerint országosan a választók 10,64 százaléka élt szavazati jogával (négy évvel ezelőtt az arány 12,47 százalék volt, szeptemberben, az önkormányzati választásokon 15,69 százalék), megyénkben 8,55 százalék járult az urnákhoz délig (négy éve 10,66, szeptemberben 11,69). Hargita megye picivel az átlag alatt marad, de a középmezőnyben, ott a jogosultak 10,45 százaléka voksolt 12 óráig, Maros megyében 9,88 százalék. Élvonalban szerepelnek a déli megyék: Mehedinti (15,41) Teleorman (14,31), Olt (14,28), a lista végén pedig Beszterce-Naszód található 8 százalékkal, előtte Vaslui (8,09), illetve Máramaros (8,19).

Nehezen mozdul Háromszék

Megyénk ismét sereghajtóként került fel a választási térképre, délelőtt 10 órakor az országos jelenlét 4,97 százalékos volt, eddig az időpontig nálunk csak a szavazásra jogosultak 3,5 százaléka járult az urnákhoz. Négy évvel ezelőtt a parlamenti voksoláson 10 órakor az országos részvétel 5,27 százalékos volt, a háromszéki 4,09, a szeptemberi önkormányzati választásokon pedig 7, 67 százalékos, míg megyénkben 5,01 százalékos.

Ki szavazhat?

Szavazásra a választási névjegyzékben szereplő, 18 évet betöltött román állampolgárok jogosultak (azok kivételével, akiktől ezt a jogot megvonták), de mindenki csak a saját körzetében teheti ezt meg, ott, ahova a lakcíme szól. Ideiglenes lakcím szerinti körzetben is lehet szavazni (például az egyetemistáknak), de aki nem rendelkezik ilyennel, annak haza kell utaznia, ha részt akar venni a választáson.

A mozgásképtelen, kórházban levő, koronavírus miatt elszigetelt, házi őrizetben vagy munkahelyi kiküldetésben levő személyek kérhetnek mozgó urnát, de az erre vonatkozó igényt már december 4-ig be kellett nyújtani a legközelebbi szavazókörzetben.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) tegnapi közlése szerint 18 191 396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepelt az állandó választási névjegyzékben december 2-án, 19 604 személy szavazati jogát pedig felfüggesztették. A listákat a lakossági nyilvántartó és a polgármesteri hivataloktól kapott információk alapján aktualizálták. Háromszéken 181 419 szavazásra jogosult polgár szerepel a nyilvántartásban.