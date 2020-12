Leo Grozavu csapata egész pályás letámadással próbálta zavarba hozni a vendégeket, akik így többször is elveszítették a labdát, azonban a házigazdák ezeket a lehetőségeket nem tudták gólhelyzetekre váltani. Középpályáról hiányzott az eltiltott Anass Achahbar, valamint Fülöp István sérülés miatt nem léphetett pályára. Utóbbi az FC Turris-Oltul Turnu Măgurele elleni Román Kupa-mérkőzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, vagyis műtét és hat hónap kihagyás vár a 30 éves középpályásra. Mivel a labdaszerzések utáni kulcspasszok rendre elmaradtak, a Sepsi OSK felívelésekkel igyekezett helyzeteket teremteni.

A 11. percben Andres Dumitrescu indítása után Pavol Šafranko egyedül maradt a kapussal szemben, viszont az átemelését Eduard Pap hárította. A folytatásban a szlovák csatár és Rachid Bouhenna egymást zavarta egy szabadrúgás utáni fejesnél, így a vendégek hálóőre könnyedén védett. Mivel eredménytelennek bizonyultak a beadások, a Sepsi OSK távoli lövésekkel próbálkozott, de Radoslav Dimitrov, Florin Purece, Adnan Aganović és Boubacar Fofana sem találta el a kaput. Bár a hazai együttes mezőnyfölényben játszott, a 36. percben mégis a moldvai gárda szerzett vezetést. Hamidou Keyta bal oldalon iramodott meg faképnél hagyva a védőket, majd középre passzolt, a labdát pedig Andrei Tîrcoveanu közelről az üres kapuba gurította (0–1).

A Sepsi OSK a szünet után hamar egyenlíthetett volna, Aganović húsz méterről leadott lövése a keresztlécet súrolva ment a jobb felső sarok fölé. A második félidőben is a piros-fehér mezesek birtokolták többet a labdát, újabb gólt mégis a vendégek szereztek. Az 53. percben Keyta lendületből elhúzott Bouhenna és Bogdan Mitrea mellett, a találatot pedig a rövid sarkot záró Jesús Fernández sem tudta megakadályozni (0–2). A háromszéki csapat ezúttal hamar faragott hátrányából, az 55. percben Claudiu Petrila szöglete után a jól helyezkedő Mitrea térddel a bal alsó sarokba továbbított (1–2). A hátralévő időben a sepsiszentgyörgyi együttes beszorította ellenfelét, azonban a moldvai gárda állta a sarat, Pap kétszer is bravúros védést mutatott be Petrila próbálkozásainál. A hosszabbítás utolsó pillanatában a védők figyelme kihagyott, nem tisztáztak Petrila beadásánál, ezt kihasználva Mitrea előkészítette a labdát, amelyet Dimitrov középre bombázott, az erős lövés Pap kezéről a hálóba vágódott (2–2).

1. Liga, alapszakasz, 12. forduló: Sepsi OSK–FC Botoșani 2–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Marius Avram (Bukarest). Sepsi OSK: Fernández – Ștefănescu (Petrila, 46.), Dumitrescu (Ștefan, 46.), Bouhenna, Dimitrov – Vașvari, B. Mitrea, Fofana (Fülöp L., 73.) – Aganović, Šafranko (Nouvier, 80.), Purece (Golofca, 46.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Botoșani: Pap – Patache, Haruț, Chindriș, Țigănașu – Rodriguez, Florescu – M. Roman (Toutouh, 68.), Ongenda, Tîrcoveanu (Askovski, 83.) – H. Keyta (Holzmann, 84.). Vezetőedző: Marius Croitoru. Gólszerzők: M. Mitrea (55.), Dimitrov (90+4.), illetve Tîrcoveanu (36.), H. Keyta (53.). Sárga lap: Purece (15.), Ștefănescu (31.), Vașvari (63.), Golofca (77.), Ștefan (85.), illetve M. Roman (18.), Chindriș (24.), Tîrcoveanu (59.).

További eredmények: FC Voluntari–Academica Clinceni 3–3 (gólszerzők: I. Gheorghe 25. – tizenegyesből, 90+3., C. Achim 33 – tizenegyesből, illetve Bilali 10., Cebotaru 14., Rusescu 89.), FC Argeș–FC Dinamo 0–1 (gsz.: Camara 7.), FCSB–Aradi UTA 3–0 (gsz.: Man 76. – tizenegyesből, Coman 90., Olaru 90+2.).

A rangsor:

1. FCSB 10 0 2 34–12 30

2. Craiova 8 1 2 14–5 25

3. CFR 6 3 2 12–6 21

4. Sepsi OSK 5 5 2 17–12 20

5. Clinceni 5 5 2 14–9 20

6. Arad 4 5 3 12–14 17

7. Viitorul 4 4 3 17–15 16

8. Voluntari 4 2 6 17–19 14

9. Târgoviște 4 2 5 7–9 14

10. Medgyes 4 1 6 17–17 13

11. Botoșani 3 4 5 17–19 13

12. Dinamo 3 3 6 13–14 12

13. Hermannstadt 2 5 4 11–16 11

14. Jászvásár 3 1 7 12–29 10

15. Argeș 2 3 7 10–19 9

16. Astra 2 2 7 11–20 8

A 13. forduló programja: * december 11.: FC Botoșani–Astra Giurgiu (18 óra), FC Dinamo–Jászvásári Poli (20.30 óra) * december 12.: Academica Clinceni–FC Argeș (12.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK (17 óra), Chindia Târgoviște–FC Viitorul (19.30 óra) * december 13.: FC Hermannstadt–FC Voluntari (18.15 óra), Kolozsvári CFR–FCSB (21 óra) * december 14.: Aradi UTA–Craiova (20.30 óra).

Iordănescu a CFR új edzője

A Kolozsvári CFR pénteken jelentette be, hogy Edward Iordănescu veszi át Dan Petrescu helyét a kispadon. A 42 éves szakember féléves szerződést kötött hosszabbítási lehetőséggel. A vezetőedző 2018 nyarán is irányította a kolozsvári együttest, azonban csak három mérkőzésen. Miután Szuperkupa-győzelmet ünnepeltek, döntetlennel kezdték a bajnokságot, majd 1–0 arányú vereséget szenvedtek hazai pályán a Malmö elleni BL-selejtezőben, így a klub vezetősége menesztette a szakvezetőt. Iordănescu legutóbb a Medgyesi Gázmetán kispadján ült, a Szeben megyei együttest az előző szezonban bejuttatta a felsőházi rájátszásba. A címvédővel ugyanazok a célkitűzései lesznek mint elődjének, vagyis a bajnokság megnyerése és bejuttatni a gárdát valamelyik európai kupasorozat csoportkörébe.

Elnapolt mérkőzés

Elhalasztották az FC Viitorul–FC Hermannstadt mérkőzést, mivel a nagyszebeni csapat játékoskeretében több labdarúgó és stábtag is pozitív koronavírustesztet produkált. A találkozót vasárnap kellett volna megrendezzék, azonban a Hivatásos Labdarúgóliga a halasztás mellett döntött, ugyanis a Hermannstadt tíz játékosa és a szakmai stáb öt tagja koronavírus-fertőzött. Ráadásul hat másik labdarúgó, akik kapcsolatban voltak az érintettekkel, karanténba vonultak. A mérkőzést egy későbbi időpontban pótolják, miután egyeztetnek a televízió társaságokkal.