Az események első állomása a Bod Péter Megyei Könyvtár (Magyar Kulturális Intézet), amelyet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Bene-ház épülete (Székelyföldi Vadászati Kiállítás) követ és a vasútállomás épületének erkélyén zárul. Az érdeklődők a város különböző pontjain, épületek erkélyeiről hallgathatják a muzsikaszót 12 és 16 óra között. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérik a városlakókat, hogy környékbeli otthonaik erkélyeiről, ablakaiból hallgassák a 15 perces zenei szösszeneteket. December 13-án István Ildikóval és barátaival hangolódhatunk a közelgő ünnepre, 20-án pedig a Cantus Firmus Vegyes Kar kvintettje zengi be majd az utcát.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház e heti előadásai: 8-án, kedden 19 órától Romacen. A boszorkányok ideje (Romacen. Vremea vrăjitoarei), rendező: Tina Turnheim; 10-én, csütörtökön 19 órától Az aranysárkány (Dragonul de aur), rendező: Catinca Drăgănescu; 12-én, szombaton 19 órától Emberekről és krumplikról (Despre oameni și cartofi), rendező: Radu Afrim. Az előadások ingyenesen követhetőek a színház Facebook-oldalán. December 15-én, kedden indul el az Andrei Mureșanu Színház legújabb projektje, a VR360 SZÍNHÁZ. Az Eugen Gyemant által rendezett Száll a kakukk fészkére című előadás az első VR360-as technikára adaptált színházi előadás lesz. Jegyeket a www.teatruVR.ro oldalon lehet vásárolni.

Képernyő

TVR1. Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. Létkérdések – Az Ezerjófű Tanya alig egyhektáros domboldal hangulatos kis faluban, Feldobolyban. Itt egy sepsiszentgyörgyi házaspár: Klárik László volt politikus, közigazgatási szakértő, egyetemi tanár és Éltes Enikő könyvtáros, elfogadva a hely előnyeit és hátrányait, összhangban a természettel kezdtek el gazdálkodni, vad és ültetett, ismert és kevésbé szokványos növényeknek, kisállatoknak teremtenek itt ideális körülményeket. Ökofarmjuk tapasztalatait szívesen megosztják azokkal, akik egy élhetőbb élet lehetőségeit keresik.

Hitvilág

ADVENTI ONLINE LELKIGYAKORLAT. „Az első karácsony is egyszerű volt, nem baj, ha a tied is az lesz” mottóval adventi online lelkigyakorlatot tart Hajlák Attila katolikus plébános hétköznapokon reggel 7 órától és vasárnap esténként közös elmélkedéssel. Advent vasárnapjain 17 órától lelkigyakorlatos szentmisét tartanak Imecsfalván. Élőben követhető az esemény Hajlák Attila atya Facebook-oldalán.

BÉRMÁLÁS. Bérmálást terveznek jövőre a sepsiszengyörgyi Krisztus Király-plébánián. Az előkészület első találkozója december 8-án, kedden 19 órától lesz online formában. A bejelentkezéshez az adatlap átvehető az irodában, a kitöltendő űrlap a plébánia Facebook-oldalán, illetve a krisztuskiraly.ro honlapon található.

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Hétfőtől péntekig 6 órától roráté szentmisét tartanak. Kedden várják a gyerekeket is, hogy ők is részesülhessenek az adventi várakozás szépségében és örömében. Keddtől szombatig 18 órától is vannak szentmisék. Kedden az esti szentmise előtt 17 órától csendes szentségimádást tartanak.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Kedden Szeplőtelen fogantatás ünnepe, ülő ünnep a katolikus egyházban. Szentmisék 7, 9, 12 és 18 órától lesznek.

Nyakig a Demboviccben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után idén újabb pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, s amint a pályázat címe – Nyakig a Demboviccben – is jelzi, a kiíró ironikusan összegző véleménycikkeket vár az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében. Bárki pályázhat életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül. A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt). Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet. A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező. (További információk az egyesület honlapján: szekelyfoldiujsagirok.org/hu/palyazatok.) A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadják. A beérkezett pályaműveket ötfős szakmai testület bírálja el. Elnöke Galbács Pál (Illyefalva), további tagjai: Ambrus Attila (Brassó), Bakk Miklós (Kolozsvár), Dénes László (Nagyvárad) és Kuti János (Sepsiszentgyörgy). Az első díj 500, a második 300, a harmadik 200 euró. A pályázat eredményét 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján teszik közzé.

Korlátozott ügyfélszolgálat

Koronavírusos megbetegedések miatt korlátozott az ügyfélfogadás Sepsiszentgyörgy önkormányzatának Szociális Támogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (gyorssegélyek, családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az igazgatóság felfüggesztette a terepmunkát, az esettanulmányok készítését, illetve a nem sürgős elbírálással járó iratcsomók fogadását. A polgármesteri hivatal fertőtleníttette a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai épületét, az intézményben csak a negatív teszttel rendelkező munkatársak dolgoznak, betartva minden kötelező egészségügyi és biztonsági előírást. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.