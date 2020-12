A négyszeres bajnoknak, a Sepsi-SIC csapatának sem az Aradi FCC, sem a Kolozsvári U legyőzése nem okozott különösebb nehézséget, viszont a Kézdivásárhelyi SE két újabb vereséget könyvelt el a női kosárlabda Nemzeti Liga legutóbbi céhes városbéli buboréktornáján. Ahogy egy héttel korábban, most is három helyszínen mérkőzött meg a pontvadászat mezőnye, ezúttal a 4. és az 5. forduló volt a terítéken. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, a felső-háromszéki kék-fehérek pedig tizedikek.

Két szentgyörgyi siker

A Zoran Mikes edzette Sepsi-SIC péntek délután az Aradi FCC csapatával mérkőzött meg a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban, ahol villámrajtot vettek a megyeszékhelyi lányok, és egy 20–0 rohammal megalapozták idénybeli negyedik sikerüket. Az első játékrész végére tovább nőtt a zöld-fehérek előnye (30–6), a második negyedben viszont az aradiak játszottak jobban, és valamelyest lefaragtak a hátrányukból (42–22). A fordulás után is akadozott kissé az alsó-háromszékiek játéka, ám a mieinknek így is sikerült megnyerniük a harmadik tíz percet, s több mint megnyugtató előnyből várták az utolsó negyedet (61–32). Ebben is valamelyest jobban ment a határmentieknek, de csak a vereség súlyosságát tudták mérsékelni, a meccset nem tudták megfordítani. A vége 74–50 (30–6, 12–16, 19–10, 13–18) lett a Sepsi-SIC javára, alakulatunknak pedig ez volt zsinórban a negyedik bajnoki sikere. A csapatunk: Pašić 7/3, Orbán 9, Gödri-Părău 7, Tobin 16, Gardner 19, Ghizilă 5/3, Pavlopoulou 6, Cătinean 2, Kelemen 1, Růžičková, Mandache 2, Kovács. Második kézdivásárhelyi találkozóját a pályaválasztó Kolozsvári U gárdája ellen játszotta a sepsiszentgyörgyi együttes, amely ezúttal is jól kezdett, és most is már az első negyedben eldöntötte a két pont sorsát (11–30). A jó rajt után visszaesett a SIC teljesítménye, ám a zöld-fehérek így is növelték előnyüket (22–48). A nagyszünet után ismét rákapcsoltak Gödri-Părăuék, és Zoran Mikes tanítványai állva hagyták ellenfeleiket, 42–100 (11–30, 12–18, 12–29, 7–23) arányban diadalmaskodtak. A kincses városiaknál 29 percet töltött a pályán a megyeszékhelyi Bölöni Noémi, aki három lepattanót és 6 pontot szerzett. Az együttesünk: Pašić 16/3, Orbán 13, Gödri-Părău 14/6, Tobin 8, Gardner 23/3, Ghizilă 5/3, Pavlopoulou 2, Cătinean, Kelemen 2, Růžičková 6, Mandache 9/3, Kovács 2.

Már öt elvesztett mérkőzésnél tart a KSE. Fotó: Tofán Levente

Újabb vereségek...

A házigazda Kézdivásárhelyi SE első mérkőzésén a Kolozsvári U csapatával nézett farkasszemet, ám rutinosabb kosarasai segítsége nélkül most is könnyű prédának bizonyult a felső-háromszéki gárda.

A kincses városiak magabiztos játékkal nyerték meg az első negyedet (12–26), majd a párharc kiéleződött a másodikban, ám még így is tetemes előnnyel vonulhattak az öltözőbe (31–47). A nagyszünet után is próbálkoztak a felzárkózással Molnár József tanítványai, akik lassan elfáradtak, és sajnos innen már nem volt kétséges a vereségük (41–64). A zárószakasz is a vendégekről szólt, akik 52–85-re (12–26, 19–21, 10–17, 11–21) nyerték meg a találkozót. A kolozsváriak háromszéki játékosa, Bölöni 20 percet játszott egykori csapata ellen, és 9 pontot jegyzett. A csapatunk: Debreczi 9/3, Wilson 2, Lénárt A. 2, Kozman 9/3, Domokos 1, Biszak 6, Mitchell, Tuchilus, Bara-Német 7/3, Lénárt P. 16. Vasárnap következett az Aradi FCC, de a céhes városbélieknek ezen a meccsen sem termett babér. A KSE 18–6-ra veszítette el az első negyedet, majd 42–14-es aradi vezetésnél vonultak szünetre a csapatok. A harmadik negyed után 71–20 volt a határmentiek javára, a találkozót végül 80–33-ra (18–6, 24–8, 29–6, 9–13) veszítették el a kézdivásárhelyi lányok. Az együttesünk: Debreczi 5/3, Wilson 2, Lénárt A. 2, Kozman 6, Domokos, Biszak 4, Mitchell, Tuchilus, Bara-Német 4, Lénárt P. 12. (tibodi)