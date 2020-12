Szombaton rosszul kezdtek a kézdivásárhelyiek, akik egygólos hátrányban voltak az első 20 percnyi játék után (0–1). A térfélcserét követően visszaállt a rend a pályán, hiszen a céhes városiak belevágtak a gólgyártásba, s miután kétszer is döntetlenre hozták a meccset, végül 4–2-re verték a Kolozsvári Clujana alakulatát. „Gyenge játékkal rukkoltunk elő, olyannyira, hogy a vendégek vezettek az első félidő után. Sokat támadtunk, sok ziccert hoztunk össze, de nem tudtunk gólt lőni. A szünetben felráztam a fiúkat, akik határozottabban jöttek ki az öltözőből, s ha nehezebben is, de megnyertük a találkozót. A vendégek kőkeményen védekeztek, s kontrákra alapoztak, ám nekünk valahára sikerült megtörnünk a jeget” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a KSE Futsal edzője.

Teremlabdarúgó 1. liga, 1. forduló: KSE Futsal–Kolozsvári Clujana 4–2 (0–1). A gólszerzők: Pakucs, Gajdó G., Becze, Kanyó, illetve Incze, Moroșanu.

Vasárnap már meggyőzőbb játékkal rukkolt elő a KSE Futsal, amely gólgazdag összecsapáson aratott magabiztos győzelmet. A céhes városiak a 2. percben Gáll révén szerezték meg a vezetést (0–1), aki a vendégek egyenlítő gólja után hamar duplázni is tudott (1–2). Ezután a kolozsváriak jobb percei következtek, akik kíméletlenül kihasználták a hazai védelem megingásait, s előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették (3–2). A kézdivásárhelyiek Kanyó révén egyenlítettek a 17. percben, majd Gajdó T. is beköszönt, s Kanyó újabb találatával alakult ki a félidő 5–3-as eredménye. A második játékrészben csak egy csapat létezett a pályán, a KSE Futsal láthatóan ráérzett a játék ízére, mivel Becze és Gáll dupláival, illetve Bandi találatával feltornázta tízre a góljai számát, időközben pedig a Clujana szépített (4–10). A véghajrában a vészkapusos játékot is gyakorolták a mieink, akik így kaptak egy gólt az üres kapuba, de Gajdó T. révén rúgtak is (5–11), majd a mérkőzés utolsó másodpercében Gáll állította vissza a hatgólos különbséget (5–12). „Vasárnap már szebb meccset játszottunk, s minden úgy alakult a pályán, ahogy én, ahogy mi akartuk. A fiatal játékosok is húzták a csapatot, s a 12 gól mellett még rengeteg helyzetet hagytunk ki” – összegzett a hazaiak trénere.

Teremlabdarúgó 1. liga, 8. forduló: Kolozsvári Clujana–KSE Futsal 5–12 (3–5). A gólszerzők: Telecan (3) Ancau, illetve Gáll (5), Kanyó (2), Gajdó T. (2), Becze (2), Bandi.

Legközelebb Galacon lép pályára a KSE Futsal, amely a Duna-parti buboréktorna első játéknapján (december 12.) az FK Székelyudvarhely alakulatával találkozik, a másodikon (december 13.) következik a Csíkszeredai Imperial Wet, majd a turné zárónapján (december 14.) a Buzăui Luceafărul lesz az ellenfél. (tif)