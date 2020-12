Szombaton a sepsiszentgyörgyi stadionban került sor a megyeszékhelyi Gáll Lajos Futókör által szervezett Egyórás futás nevet viselő virtuális szaladóverseny díjazására. Mint ismeretes, a szentgyörgyi sportegyesület frontembere, Csutak Tamás november 16-án hirdette meg a viadalt, azzal a céllal, hogy a jelenlegi covidos hétköznapokban is mozgásra sarkalja a sportolás szerelmeseit, és nemcsak. A nem mindennapi megmérettetésre összesen hetvenöten neveztek be (26 nő, 49 férfi). A hazai résztvevők mellett volt kanadai, angliai, németországi induló is, a versenyzők pedig több mint 852 kilométert futottak össze.