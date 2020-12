Sikeres a vajdasági gazdaságfejlesztési program

A politikus hozzátette, hogy a járvány Szerbia és Magyarország gazdaságát is súlyosan érintette, így egyik ország sem tudott a korábbi évekhez hasonlóan dinamikusan növekedni, mindazonáltal reményét fejezte ki, hogy gyorsan kezelni tudják a válságjeleket, és újra talpra állnak. Mint mondta: a magyar költségvetés továbbra is stabil, így 2021-ben is lesz pénz a gazdaságfejlesztési programra. Magyar Levente felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja a fejlesztéseket és a beruházásokat tekintve 2020-ban elérte a 100 milliárd forintos nagyságrendet, amit a politikus sorsfordítónak minősített. „Ami most a Vajdaságban történik, az nem kevesebb, mint a vajdasági magyarság sorsának jobbra fordulása” – húzta alá az államtitkár, majd úgy folytatta: a korábbi folyamatokat sikerült ezzel az összeggel megfordítani, és a vajdasági magyarság ma más kilátásokkal rendelkező közösség, mint volt a program öt évvel ezelőtti megkezdése előtt. A politikus a gazdaságfejlesztési program legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy sikerült megerősíteni a mezőgazdaságot a Vajdaságban, hiszen ez a régió mindig is a mezőgazdasági adottságairól volt ismert.

A trianoni békediktátum százéves évfordulójának az éve korábban nem várt sikereket hozott a vajdasági magyar politikai életben – emelte ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára rávilágítva arra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nagyon jól szerepelt az általános választásokon. A VMSZ 2020-as választási eredménye a Kárpát-medencei magyarság legsikeresebb eredménye az elmúlt harminc évben – szögezte le. „Ma a vajdasági magyar közösség összetartóbb, derűsebb, a jövőt jobb, szebb színben látó, tenni akaró, összerendezett közösség, mint volt öt-tíz vagy húsz évvel ezelőtt” – zárta szavait a politikus.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, bizonyos szempontból valóban rendkívüli, más szempontból viszont ugyanolyan volt a 2020-as év, mint a korábbi évek, hiszen idén is az volt a cél, hogy az emberek a szülőföldjükön magyarként meg tudjanak maradni, a gazdaságfejlesztési program, valamint a vajdasági politikai vezetés feladata pedig az identitásban és egzisztenciálisan történő megerősítés és a megmaradás lehetővé tétele volt.