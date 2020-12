Elkezdik a belső városmag kialakítását

Amikor az első munkás megjelenik a helyszínen, akkor már a folyamat kétharmadánál tartunk – közölte Antal Árpád polgármester, aki elmondta: nagyon sok jogi problémát kellett rendezni, ezen kívül megvalósíthatósági tanulmányokat és terveket kellett készíttetni. A belső városmag sétálóutcája a főtérről, a Tamási Áron Színház kapubejáratainál indul majd és a Bene-ház (a vadászati múzeum) mellett végződik, a városháza és a postaépület között pedig több oldalkijárata is lesz. Magát a postát még mindig nem sikerült megszereznie – megvennie vagy elcserélnie – a városnak (ennek egyik oka, hogy a postánál igen gyakran cserélődnek az igazgatók), pedig annak az udvarát is szerették volna átjárhatóvá tenni, emellett pedig fel is újítanák a városmag legelhanyagoltabb épületévé vált egykori Hungária Szállót, amely műemlék is. Erről továbbra sem mondanak le, de addig is elvégzik, amit lehet. Három különböző munkálatról van szó: ki kell építeni egy drénrendszert, ki kell alakítani egy új gangot a városháza földszintjének áttörésével, és rendezni kell a színház udvarát is. Mindezek kivitelezésére 18 hónapot szánnak, tehát leghamarabb 2022 nyarán lehet egy kávézókkal, kisebb üzletekkel sétálásra csábító új utcája Sepsiszentgyörgynek.