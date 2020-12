Pénteki sajtótájékoztatójának felvezetőjeként Tamás Sándor ismertette, az előző két hónapban a megyei tanácsnál, illetve a kézdivásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi önkormányzatoknál is személyi változások sora indult el, melyek egyfajta trendbe illeszkednek, azaz fiatal, más városokból vagy országokból hazatérő, tanult szakemberek töltenek be alpolgármesteri, alelnöki pozíciót. Ebbe a sorba illeszkedik a kiváló idegenforgalmi szakember, Godra Árpád kinevezése is – vázolta. Leszögezte, mindez egyértelmű üzenet is a fiatal szakemberek felé: hazavárják őket, hiszen tudásukra önkormányzati szinten és a magánszférában egyaránt szükség van.

Elhangzott, a megyei és helyi önkormányzatoknak ugyan nem feladata a turizmus működtetése – ez a magánszférára hárul –, ám fontosnak tartják, hogy megteremtsék azt a kedvező környezetet, amelyben az idegenforgalom megfelelően fejlődhet. Ez a célja a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületnek is, melynek Kovászna mellett tagja Barót, Bodok, Szentkatolna, Uzon, illetve a megyei önkormányzat, s amelyhez jövő évben ismét csatlakozik Sepsiszentgyörgy is. Tamás Sándor megjegyezte, a járványhelyzet miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek az ágazat vállalkozói, ezért is tartják fontosnak támogatásukat.

Godra Árpád – aki az előző években turisztikai termékek megalkotása, illetve értékesítése, továbbá a szállodaipar és a kapcsolt szolgáltatások üzemeltetése terén szerzett tapasztalatot – úgy véli, Háromszék fajsúlyosan bekerült a turisztikai célpontok közé. Ezt a pozíciót erősíteni kell, azaz elérni azt, hogy a vendégek ne csupán átutazók legyenek, hanem hosszabb időt töltsenek a térségünkben, ehhez kell megfelelő, minőségi szolgáltatásokat biztosítani. Leszögezte, a turizmus elsősorban bizalmi ágazat, a bizalom pedig konkrét gazdasági eredményt kell hozzon, azaz a foglalást. A megye adottságaihoz képest viszont kevés minősített szálláshellyel rendelkezik, ez pedig olyan hiányosság, amit pótolni kell – mutatott rá.

Szólt arról is, Háromszék több olyan erőforrással is rendelkezik, melyet érdemes kiaknázni, s amelyek megkülönböztetik a többi térségtől. Erős kitörési pontként említette a Háromszék, a kúriák földje kezdeményezést, mely kapcsán elhangzott: kézzelfoghatóvá kell tenni a kúriákban történő megszállás élményét, az ott eltöltött időt. Leszögezte azt is, „Kovászna erőforrásai köteleznek” arra, hogy a gyógyászati, balneológiai térképen fajsúlyosabban jelenítsük meg. Megyénk ugyanakkor rendelkezik az ökoturizmus, a „slow turizmus” kialakításához (ez utóbbi ágazat képviselőinek jelmondata „lassíts és kezdj élni”, szerk. megj.) szükséges természeti adottságokkal is – mondta, s jelezte: erre már most van fizetőképes fiatal és középkorú ügyfélkör. Úgy vélte, itt jön képbe az önkormányzatok szerepe, hogy megfelelő infrastruktúrát, turistaösvényeket, kilátókat alakítsanak ki az érintett területeken.

A világjárvány megváltoztatta a turizmust, Godra Árpád pedig úgy látja, térségünk egyértelműen nyertese lehet ennek a helyzetnek. „Amennyiben tanultunk a pandémiából, és az elkövetkező években odafigyelünk arra, hogy minél intimebb, minél szűkebb környezetben töltsük a szabadságainkat, akkor a kisebb kapacitású, de magas minőséget képviselő szállások, régiók bizonyára előnyt fognak élvezni, ami a turisztikai célpont választását illeti” – fogalmazott.

Godra Árpád sepsiszentgyörgyi születésű közgazdász idegenforgalomra szakosodott, 16 éves tapasztalattal rendelkezik a turizmus területén, többek között a székelyudvarhelyi Küküllő Hotelben, a magyarországi Velence Resort&Spa-ban dolgozott, jelenleg a szovátai Balneoclimaterica Rt. (korábbi Danubius) értékesítési és marketingigazgatója. 2015-től 2016 májusáig a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által korábban üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmények kezelésével foglalkozó Sepsi ReKreatív Rt. létrehozását vezette és bonyolította le.