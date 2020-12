Azután Magyarország november közepén ötven lélegeztető gépet ígért Ukrajnának. Ha Magyarország és kárpátaljai magyarok remélték, hogy mindezért köszönetet kapnak, hát nagyot tévedtek. „Hálából” az ukránok kitiltották Grezsa István miniszteri biztost, s behatoltak, házkutatásokat tartottak a KMKSZ épületeiben, a II. Rákóczi Ferenc magyar nyelvű főiskolán, és Brenzovics László lakásán. Le is foglaltak gyanús tárgyakat és dokumentumokat. Hogy miket, azt nem tudni, de esetleg 1914-es Nagy-Magyarország térképet is találhattak, ami alapján majd el lehet ítélni a gyanúsítottakat. Lehet, arra gondoltak, hogy lélegeztető gépnek álcázott titkos fegyverekre is bukkannak, amelyek segítségével a hazaáruló kárpátaljai magyarok majd elrabolják Ukrajnától Kárpátalját. A helyzet számunkra ismerős, mert Iohannis nálunk is leleplezte, hogy vannak akik Erdélyt Magyarországnak akarják átjátszani, épp a szociáldemokratákat vádolták ezzel, akiknek az itteni magyarok segítettek volna, ha elnökünk nem lép közbe idejében. Az ukránok idejében léptek, mert a 150 ezer ottani magyar kézen-közül eladta volna alóluk az országrészt. Ezúttal bebizonyosodott, hogy ha felszámolják a magyar nyelvű oktatást, oda lesz a II. Rákóczi Ferenc Főiskola is. Lám politikusaink előrelátók, nem akarják semmiképp engedélyezni a hasonló nevű marosvásárhelyi gimnázium működését, mert fennáll a veszélye, hogy az is főiskolává növi ki magát. A SZBU nyomozást indított annak vizsgálatára is, hogy jogszabályba ütközött-e, amikor a kárpátaljai Szürte településen a helyi képviselők beiktatásukkor a magyar himnuszt énekelték el, ezáltal bizonyosan rést ütöttek az egységes és oszthatatlan ukrán nemzetállam dobhártyáján. Tanácsosabb lett volna, ha a választási sikerük ünneplésére a kocsmában kötnek ki, jól berúgnak a himnuszt énekelve, ez esetben hivatkozhatnának arra, hogy nem emlékeznek semmire. Mit tehet az ukrán, így kénytelen betiltani a magyar himnusz éneklését.

Ukrajna persze ellenez mindenféle gazdaságfejlesztési programot, mert azok támogatnák a kárpátaljaiakat, és megengedhetetlen, hogy az ott élők valamicskével kedvezőbb helyzetbe kerüljenek, hisz az ukrán, úgy tűnik, még az ottani általános nyomorra is büszke. Ha meg tényleg lélegeztető gépek érkeznek, az sem jó, mert esetleg az ukránok mellett néhány kárpátaljai magyar életét is meghosszíthatnák ahelyett, hogy az ukrán nacionalisták vágya szerint teljesen eltűnne a magyar. Csoda, hogy nem jutott eszükbe csehszlovák mintára vonatra ültetni őket, átzsuppolva Magyarországra.

Az ukránok vérszemet attól kaphattak, hogy Joe Bident elnöké választották Amerikában, és fiának gazdasági érdekeltségei vannak náluk, s remélik, hogy a Biden gyerek szól az apukának, tanítsa móresre a magyarokat. Addig is szélsőjobboldali Jobb Szektor egyik aktivistája Beregszász névtáblájánál videón fenyegeti a magyarokat kijelentvén: Ukrán földön éltek! És azután, (amiként bennünket is szoktak), arra utasította az ott élő magyarokat, hogy távozzanak Magyarországra, s ha nem mondanak le az autonómiájukról, gyermekeik isszák meg a levét.

A történtek után Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette a magyarországi ukrán nagykövetet, amiért egy nem NATO tagország támadást indított egy NATO-tagországhoz tartozó nemzeti kisebbség ellen. Korábban, a KMKSZ székházánál történt robbantáskor két ország is igazat adott neki a NATO külügyminiszteri tanácskozásán. Lehet, most is kerül bár egy. De nem biztos.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelői tájékozódnak Ukrajnában. Reméljük, ők nem a farkukat, hanem a fejüket fogják csóválni.