A tegnapi parlamenti választás rekord alacsony részvétellel zárult: 21 óráig a szavazásra jogosult 18,2 millió polgár alig 31,84 százaléka, 5 793 135 személy járult az urnákhoz (2016-ban 39, 49 százalékos volt a választási részvétel, tíz héttel ezelőtt, a szeptemberi önkormányzati választásokon pedig 46,02 százalékos).

Háromszéken a választásra jogosultak 31,18 százaléka, 56 583 személy adta le a voksát, Hargita megye pedig ezúttal átlag fölött szerepelt, ott a választók 37,25 százaléka, 99 464 személy jelent meg az urnáknál. Meglepő módon idén nagyobb volt a választási kedv a városokban, ahol 3 125 700 személy szavazott, míg a falvakon 2 667 435 személy. A megyék között Mehedinți a listavezető, ahol 42,61 százalékos volt a részvétel, utána Olt megye következik 37,63 százalékkal, majd Teleorman 37,61 százalékkal. A lista végén Vaslui megye áll 23,55 százalékos jelenléttel, Ialomița 26,21 és Iași 26,78 százalékkal. A börtönben levő elítéltek közül összesen 5434-en szavaztak.

Ludovic Orban nyertesnek tekinti pártját

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a parlamenti választások nyertese mind erkölcsi, mind gyakorlati értelemben, amint ez ki fog derülni a szavazatszámlálás végén – jelentette ki Ludovic Orban kormányfő, az NLP elnöke az urnazárást követően. „Amit most a televízióban látunk, az az exit-poll vagy egy közvélemény-kutatás eredménye. A döntést a román állampolgárok hozták meg a szavazáson való részvétellel, és az eredményeket a voksok megszámlálása után fogjuk megtudni. Tekintve, hogy a felmérések nem veszik figyelembe a 19.30 és 21 óra közötti, valamint a diaszpórában leadott voksokat, és létezhet hibaszázalék is, az NLP a választások győztesének tekinti magát, mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag, amint ez a szavazatszámlálás végén ki fog derülni” – nyilatkozta.

Marcel Ciolacu SZDP-elnök sem vesztesként nyilatkozott: „Mai szavazatukkal a románok bebizonyították, hogy változásra van szükség, azt akarják, hogy ez az Orban-kormány menjen haza” – jelentette ki. Megköszönte a bizalmat azoknak, akik az SZDP-re szavaztak, és különösen gondos, pontos szavazatszámlálásra szólított, hogy „ne járjunk úgy, mint a helyhatósági választáson Bukarest első kerületében”.

Ugyancsak fontosnak ítélik a tisztességes és átlátható szavazatszámlálást a parlamenti bejutás küszöbén billegő kisebb pártok vezetői, Victor Ponta és Eugen Tomac is.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja (PLUS) bebizonyította, hogy érett politikai erővé vált, amely növekedni tud a régi pártokkal való versengés közepette – véli Dacian Cioloş, a szövetség társelnöke, a PLUS vezetője. „Erős szenátor- és képviselőcsapatunk lesz. Nagy valószínűséggel duplája az eddigiek számának” – mondotta, és hozzátette: a jelek szerint koalíciós kormány fog kialakulni, és az USR–PLUS hajlandó tárgyalni a kormányzásról, de az SZDP-vel való együttműködést kizártnak tartja, mivel reformpárti és modernista többség alkotóeleme kíván lenni. A választási kampányban 40 vállalást fogalmaztak meg, és ezek a többség kialakításáért folyó tárgyalások során is alapfeltételek lesznek, mert „Romániát a becsület és professzionalizmus alapjain kell újjáépíteni”.

Az RMDSZ kiegyensúlyozott légkör biztosítására törekszik a parlamentben – jelentette ki Kelemen Hunor, megköszönve a szövetségre adott szavazatokat, és felvázolva a legsürgősebb tennivalókat. Az első lépés egy stabil politikai támogatottsággal rendelkező, stabil kormány beiktatása kell hogy legyen, amely nagyon hamar benyújtja a parlamentbe a jövő évi költségvetési törvényt. Ez a legfontosabb törvény most, és még az idén el kellene fogadni a parlamentben – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. Hozzátette: a várakozások óriásiak, az egészségügy, oktatás, infrastruktúra, munkahelyek biztonsága, gazdasági növekedés érdekében előreláthatóságra, biztonságra van szükség.

Az AUR nem vesz részt semmiféle kormánykoalícióban, mert „nem látnak semmilyen különbséget Klaus Iohannis pártjai és Marcel Ciolacu pártjai között”, de megszavaznak majd minden kezdeményezést, amely „a román nemzet érdekeit szolgálja” – szögezte le George Simion, az alakulat társelnöke, aki „nagy győzelemként” értékelte, hogy alakulata alig egy évvel megalakulása után több mint 500 ezer szavazatot kapott és bejutott a parlamentbe. Hozzátette: megóvják a külföldi választásokat, mert ott „csalás történt”, amelyet a „Klaus Iohannis vezette rendszer” követett el.

Elveszett 14 ezer levélszavazat

Kelet-európai idő szerint vasárnap 21 óráig több mint 261 ezer külföldön élő román állampolgár szavazott, többségük személyesen jelent meg a 748 külföldi szavazókörzet valamelyikénél, ahol (helyi idő szerint) már szombat reggel 7 órakor megkezdődött a szavazás, valamivel több mint 21 ezer voks pedig levélben érkezett meg a csütörtök éjféli határidő lejárta előtt. A postára feladott válaszborítékoknak azonban több mint egyharmada elveszett. Constantin Mitulețu-Buica, az AEP elnöke szombaton azt mondta: 35 880 külföldön élő román állampolgár adta le szavazatát, de csak 21 600 levélvoks jutott el időben a választási bizottsághoz, tehát több mint 14 ezer válaszboríték „valahol még úton lehet”. Nyilatkozatából kiderült: nincs pontos kimutatásuk arról, hogy hány válaszborítékot indítottak útnak a levélvoksolásra feliratkozott román állampolgárok, akiket sms-ben vagy e-mailben értesít az AEP a voksuk nyilvántartásba vételéről, de sokan közülük reklamáltak, hogy hiába küldték el idejében szavazatukat, az nem érkezett meg Bukarestbe. A több mint négymilliós létszámú román diaszpórából mindössze 740 ezren szerepelnek a választói névjegyzékben, akiknek négy képviselői és két szenátori helyet különítettek el.

Lövés is dördült, tűz is volt

Véletlenül elsütötte fegyverét vasárnap reggel hat óra körül egy szavazókörzet közelében egy Gorj megyei rendőr, senki nem sérült meg, de a rendőrség belső vizsgálatot indított az ügyben. Egy Prahova megyei település, Ceptura egyik szavazókörzetében a kémény gyúlt ki, ezért kiürítették a helyiséget – választó épp nem volt bent, csak a bizottsági tagok –, és a tűz eloltásáig felfüggesztették a szavazást. Legalább két szavazókörzetben – egy bukarestiben és egy Fehér megyeiben – azért kellett felfüggeszteni a szavazást, mert a választási iroda egy-egy tagjánál koronavírus-fertőzést igazoltak. Kampánycsend megsértését több helyről is jelentették, az egyik szabálytalankodó Traian Băsescu volt államfő volt, aki pártja nevét is kimondta, mikor a választásról kijövet nyilatkozott. Sok panasz befutott azért, mert azok, akik nem tartózkodtak lakhelyükön, nem tudtak szavazni. Köztük van a koronavírus-fertőzés miatt Bukarestben elszigetelt Dan Barna USR-elnök is, aki szebeni lakos. A belügyminisztériumi szóvivő, Monica Dajbog szerint 18 óráig 188 bejelentés érkezett a szavazási folyamattal kapcsolatos incidensekről, ezek nagyjából egyharmada nem igazolódott be. 33 bírságot róttak ki több mint 120 ezer lej értékben, 24 esetben pedig írásbeli figyelmeztetést adtak. Ugyanakkor 26 esetleges bűncselekményre vonatkozóan is érkezett bejelentés, ezek kivizsgálása megkezdődött. Törvénysértő többek között a választók megvesztegetésére irányuló kísérlet is, ilyenekről Brăila és Mehedinți megyéből érkezett hír.



Ittas urnabiztos Sepsiszentgyörgyön

Ittas urnabiztost delegált a 20-as szavazókörzetbe az egyik román párt. Az urnabiztos a mozgóurnát kísérte a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol minősíthetetlen módon viselkedett, tudatja az RMDSZ délutáni hírlevele. Az RMDSZ értesülése szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) megbízottjáról van szó. A történtekről Miklós Zoltán képviselőjelölt így nyilatkozott: „A kórházból jelezték, hogy furcsán viselkedik az egyik urnabiztos, ráadásul úgy tudjuk, hogy az egészségügyben dolgozókat is minősíthetetlen hangnemben szidta. Jelöltként felmehettem a helyszínre, ahol kiderült, hogy teszt is kimutatta, valóban fogyasztott alkoholt az illető. Ez bűncselekménynek minősül, eljárást fognak indítani ellene. Gond az, hogy ilyenkor leállítják a mozgóurnát, időt veszítünk.” A történtekről a megyei kórház menedzsere, András-Nagy Róbert így számolt be: „Több osztályon is járt már a mozgóurna, amikor a kollégáim jelezték, hogy nem megfelelően viselkedik az urnabiztos. Kórházunknak van alkoholtesztje, leteszteltük az illetőt, és pozitív eredményt kaptunk. Nyomban értesítettük a megyei választóbizottságot, ezt követően vérvételre is sor került, hogy minden kétségen felüli legyen az eredmény. Sajnáljuk az esetet, a kórházi bennfekvőknek mindig biztosítottuk alkotmányos joguk gyakorlását, ezért mi is elnézést kérünk az incidensért, örvendünk, hogy a félbeszakadt szavazás folytatódik.”

Kampánycsendsértések Háromszéken

Választási üzenetet tartalmazó videoklipet tett közzé egy férfi egy közösségi oldalon vasárnap, ami kampánycsendsértésnek minősül, ezért a kézdivásárhelyi rendőrség hivatalból megbírságolta az illetőt. Ugyancsak kampánycsendsértés miatt eljárást indítottak egy politikai párt ellen is (nem nevezték meg), amelynek hivatalos honlapján választási reklámanyag jelent meg. A délután folyamán további hat kampánycsendsértés történt a virtuális térben, ezekért is bírságoltak. A vonatkozó törvény szerint 4500–10 000 lej közötti összeg róható ki ilyen kihágásért.