Mit takar az AUR aranya?

Szinte a semmiből tűnt elő, pár hete még alig hallottunk létezéséről, mára pedig Románia negyedik legerősebb pártjává vált a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). A magyarellenességéről, vírustagadásáról elhíresült, sokak által újfasisztának és neolegionáriusnak tartott alakulat a leadott szavazatok majd 9 százalékát összesítette, és nagy meglepetésként tarolt a diaszpórában is, az Olaszországban élő román állampolgárok 36,6 százaléka, Spanyolországban 26,73 százalék, Franciaországban 25,87 százalék szavazott rájuk. Oszlopos tagja Dan Tanasă, akit jól ismerünk, de lássuk, kik állnak a párt élén, amely szeptember végén, az önkormányzati választásokon még egy százalék alatt teljesített.

A párt társelnöke, a 34 éves George Simion jól ismert, hírhedt fociultra, és nagymértékben felelős a román válogatott meccsein elhangzó xenofób, nacionalista jelszavakért, melyek miatt több alkalommal is megbüntette a Román Futballszövetséget az UEFA és a FIFA. Ennél is érdekesebb azonban számunkra, hogy ő állt a tavalyi úzvölgyi temetőrombolás mögött, vezetésével érkezett az a mintegy ezer román „hazafi”, akik átgázoltak a békésen imádkozó magyarok élőláncán, betörtek a zárt temetőbe, sírokat romboltak zászlót lengetve.

George Simion 2019 december elsején alapította meg a pártot az követően, hogy függetlenként sikertelenül szerepelt az EP választásokon. Ő a bukaresti szenátusi lista vezetője, a másik társelnök, Claudiu Târziu a képviselőházi lista élén áll.

Tagjaik és szimpatizánsaik az utóbbi időben főként a Szent András napi zarándoklat körüli botrányban tűntek ki, Iași megyei szenátusi listájuk első helyén áll Diana Șoșoacă Ivanovici ügyvéd, aki a hatósági intézkedésekkel szembeszegülő konstancai ortodox érsek, Teodosie védelmét is elvállalta.

Az AUR konzervatív pártként határozza meg magát, de politikai programjából kiderül, mit ért eme konzervativizmuson. Családként csak a hagyományos modellt fogadja el, hitként csak a keresztényt (lehetőleg ortodoxot), a nemzet csakis román lehet, és a szabadságot is szükségesnek tartják, de bizonyos korlátozásokkal.

Bukaresti elemzők szerint az AUR Európa-ellenes, újfasiszta párt, amely a Corneliu Vadim Tudor Nagy-Románia pártjának eltűnése után keletkezett „űrt” kívánja betölteni, de sok esetben még a nagy elődön is túltesz. Többen vélik úgy, válsághelyzetben szinte törvényszerű a szélsőséges mozgalmak megerősödése, ez Európában majd mindenütt tapasztalható, ám számunkra mindez sovány vigasz. A nagy román pártok nacionalista szárnyai mellett lesz immár a parlamentben egy hivatalosan és felvállaltan is magyarellenes párt, és mindez nem sok jót ígér e következő négy évre. Első megnyilvánulásukra nem is kellett sokat várni, hétfőn délben közleményben tudatták, az RMDSZ-nek semmi keresnivalója a román parlamentben és kezdeményezik az alkotmány módosítását, hogy betiltsák az etnikai alapon szerveződött pártokat.