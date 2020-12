Az elmúlt harminc évben nem tapasztalt alacsony országos részvételi arányból fakadó hatalmas lehetőséget szalasztott el jelentős távolmaradásával az erdélyi magyar közösség, akár kétszámjegyűvé is válhatott volna a bukaresti törvényhozásbeli jelenlétünk, de ennek ellenére, nehezített terepen is sorsdöntő eredményt sikerült elérni – hangzott el hétfőn Sepsiszentgyörgyön Tamás Sándor és Antal Árpád választásértékelő sajtóértekezletén. Az RMDSZ megyei és sepsiszentgyörgyi elnökei összességében elégedetten nyilatkoztak a háromszéki eredményekről, de azt is egyértelműsítették: az elkövetkező négy évben alapos közösségépítésre van szükség.

Nagy csatán vannak túl, melyet a járvány és a két választás közelsége miatt nehezített terepen kellett megvívni, és bár a végső eredmények még nem ismertek, de biztosan állítható: az RMDSZ ott van a parlamentben – ismertette Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke szerint másfél év alatt öt választás volt, az emberek belefásultak, elfáradtak, hiszen nem erről szól az életük, mégis sorsdöntő eredmény született. A politikus szerint a legnagyobb ellenség kétségkívül a járvány volt, de emellett más tényezők is nehezítették a helyzetüket. Már az európai parlamenti választások idején tapasztalták, hogy cél volt az RMDSZ kiejtése az EP-ből, és ez most ismét érvényes maradt, de a választópolgároknak köszönhetően lehetőséget kaptak, hogy egyik kezükkel építsenek, másikkal pedig védjék a közösséget.

Tamás Sándor továbbá rámutatott, hogy az elmúlt harminc évben nem volt ilyen alacsony a választási részvétel országosan, ennek ellenére az RDMSZ arányának megfelelő számú mandátumhoz jut. Háromszék szinte hajszálpontosan az országos átlagot hozta a részvételt illetően, 31,2 százalékkal. A részvétel alapján a 25-ik helyen szerepel, a középmezőnyben, míg korábban folyamatosan a sereghajtó megyék között kullogott (23 közigazgatási egység a 44-ből elérte, vagy meghaladta az országos átlagot). A részvételi arányon túl ugyanakkor Tamás Sándor egy másik fontos részletre is felhívta a figyelmet: Kovászna megyében az RMDSZ a magyarság etnikai arányán felüli mandátumszámot szerzett (a szavazatok legkevesebb 72 százalékát nyerve el). Mandátumokra leosztva ez két biztos képviselői, és egy szenátori helyet jelent, míg a harmadik képviselői hely nagy eséllyel a szavazat-visszaosztás révén lesz meg. Emellett az RMDSZ által elért erdélyi összeredményhez is az etnikai arány fölött járultak hozzá.

A megyei elnök megköszönte az emberek bizalmát és méltatta az összefogást, mely nem csak a magyar politikai alakulatok szintjén valósult meg. Az elmúlt harminc év legnagyobb összefogása volt ez, amire most mindennél nagyobb szükség mutatkozott, hiszen már jó ideje érezhető volt, hogy a „fal mögötti” erők, amint alkalom adódik, megpróbálják kiejteni az RMDSZ-t a törvényhozásból. Tamás Sándor szerint nem a riogatás volt a szándékuk, amikor hetekkel ezelőtt felhívták erre a figyelmet, a tények igazolják őket, hiszen a Dan Tanasăt is képviselői székhez juttató neo-legionárius, újfasiszta párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több mint kilenc százalékot ért el. Tamás Sándor úgy vélte, az elkövetkező négy évben már csak emiatt is, nem lesz könnyebb, hanem másképp lesz nehezebb az erdélyi magyarok élete, de ha nem lenne parlamenti képviselet, akkor még súlyosabb időszak következne. Meglátása szerint a választások ismét bizonyították, hogy a magyar közösség csak a saját erejére számíthat, hiszen továbbra is egy olyan országról van szó, ahol ugyan finomodtak a módszerek, de továbbra is a vesztünket akarják.

Noha a végleges eredményekre még várni kell – folytatta Antal Árpád –, annyit már biztosan lehet tudni, hogy a rendszerváltás utáni legalacsonyabb részvételt jegyezték, koalíciós kormánya lesz az országnak, az RMDSZ biztosan bejutott, illetve az AUR névre hallgató „magyarellenes, rendszerellenes, maszkellenes, járványellenes, Iohannis-ellenes, minden és mindenki ellenes” alakulattal új parlamenti párt is megjelent a színen. Utóbbit egy hatalmas a romániai demokráciának adott pofonként lehet értelmezni, mely jelzi mind a román társadalom, mind külföld irányába, hogy a normalitást célzó viszonyok az elmúlt időszakban jelentősen megromlottak. Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője szerint mindenképp meglepetés a Szociáldemokrata Párt nagyarányú győzelme. Magyar szempontból lényeges ugyanakkor, de kis túlzással az is állítható, hogy az RMDSZ nélkül nem lehet kormányt alakítani, még akkor sem, ha a Népi Mozgalom Pártja végül bejut a törvényhozásba. Antal Árpád szerint a kormánykoalíció kapcsán egyelőre csak találgatni lehet, ugyanis az erőviszonyok csak az utolsó szavazat megszámlálása után láthatóak egyértelműen. A szövetség lehet a mérleg nyelve, de az is egyértelmű, hogy az AUR-al nem fog „barátkozni”.

Elszalasztott lehetőség

Vasárnap mindenki szavazott, azok is, akik távol maradtak az urnáktól. Utóbbiak arról, hogy a döntéseket négy évig mások hozzák meg helyettük. A magyar közösség szempontjából némileg sarkítva ez úgy is értelmezhető, hogy aki nem vett részt a választásokon „közvetve az AUR-ra is szavazott”, hozzájárulva, hogy ez a párt ilyen magas eredmény érjen el – fogalmazott Antal Árpád. Az elöljáró úgy látja: hatalmas lehetőséget szalasztott el a magyar közösség, az alacsony országos részvétel ugyanis komoly alkalom lett volna, hogy akár két számjegyű eredményt érjünk el. Ezért a politikum a hibás elsősorban, mert nem sikerült jól mozgósítani, az erdélyi magyar közösség több mint fele nem érezte a jelentőségét ennek a választásnak. A következő években nem csak a politikumnak, az önkormányzati vezetőknek, de minden közéletet alakítónak, véleményformálónak, az értelmiségnek is feladata, hogy újragondoljanak adott kérdéseket, tudatosítsák egymás szerepét és felelősségét, hogy négy év múlva sokkal jobb eredményt mutassunk fel. A következő hónapokban több lakossági konzultációt is elindítanak, mivel a legnagyobb kihívás a közösségépítés lesz, ehhez pedig rendezni kell a közös dolgokat.

Bukaresti utasításra lecsaptak az elöljárókra

Tamás Sándor kitért arra is, szombaton és vasárnap az RMDSZ tucatnyi tisztségviselőjét, elöljáróját, aktivistáját kereste a rendőrség, őt és Antal Árpádot is. Elsőként már szombat este a kézdiszentléleki RMDSZ-nőszervezet elnökét, egy egyedül élő óvónőt idézték be a megyei kapitányságra egy jegyzőkönyvet aláírni, majd a helyi őrsön szolgáló rendőrök keresték fel, mivel megosztott egy általa (Tamás Sándor) pénteken feltett Facebook üzenetet szombaton. Ő maga is jelen volt a rendőrök látogatásán, a vége bírságolás lett, egy olyan törvénycikkely alapján, melyet az alkotmánybíróság a tavasszal alaptörvénybe ütközőnek minősített, a parlament nem módosította, így jelenleg hatályon kívül van. A cikkely a kampánycsend megsértésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Tamás Sándor szerint a kézdiszentléleki esetet újabb 12 követte, mások mellett Gyerő Józsefet, Kovászna város polgármesterét is megbírságolták, de két jelöltjüket, Miklós Zoltánt és Könczei Csabát is megkereste a hatóság. A törvény által előírt alsó összeget (4500 lej) szabták ki, mely feleződik, ha 48 órán belül kifizetik. Az elnök szerint a helyi hatóságok tisztességesen jártak el, a gond viszont az, hogy Bukarestből kapták az utasításokat, nevekkel, bejegyzésekkel, fordítással. Gyerő Józsefet azzal keresték meg, hogy miért buzdította az embereket, hogy menjenek szavazni és a magyar egységre voksoljanak. Miért a román alakulatok mit tettek? – vetette fel Tamás Sándor, hozzátéve: Victor Ponta, valamint Traian Băsescu nyílt kampányüzeneteivel nem volt gond. Az elnök szerint a rendőrségi jegyzőkönyveket meg fogják támadni a bíróságon (erre 15 napjuk van), és arra kértek mindenkit, aki érintett, jelentkezzen az RMDSZ-nél. Tamás Sándor hangsúlyozta: bármi legyen ezen eljárások kimenetele, az érintetteket anyagi kár nem fogja érni, ha fizetni kell, akkor gyűjtést szerveznek.

Tamás Sándor szerint ismét ugyanaz a jelenség üti fel a fejét: alkotó energiákat kötnek le ezzel, meg akarják félemlíteni őket, kettős mércét alkalmaznak.