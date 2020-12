A programba való jelentkezés három lépésből áll: meg kell tanulni egy verset, elkészíteni a videofelvételt és feltöltetni a https://www.facebook.com/diakoniagyereksegitok internetes közösségi oldalra és kitölteni a jelentkezési lapot a szervezet Facebook-oldalán. A programot három kategóriában hirdetik meg: elemis, gim­nazista és középiskolás erdélyi diákok számára. Jelentkezési határidő: december 24., csütörtök éjfél; eredményhirdetés december 28-án. A résztvevők között tíz ajándékcsomagot sorsolnak ki. (fekete)

Könyvputtony a könyvtárban

Közelednek az ünnepek, amikor általában több a szabad idő, és ennek egyik remek eltöltési módja az olvasás. Ebben az időszakban a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár hangsúlyosan is olvasásra szeretne ösztönözni mindenkit Könyvputtony elnevezésű programjával: új, kiegészítő szolgáltatásként december 7-étől év végéig kilenc címből álló könyv­csomagot kölcsönöz bármilyen korosztályú olvasójának hosszabb határidővel, 2021. január 15-ig. A csomag átvehető a könyvtárnál előzetesen megegyezett időpontban, de Sepsiszentgyörgy területén vállalják a házhoz szállítást is kapuig, lépcsőházajtóig.

A „puttonyba” az érdekeltek kérhetnek konkrét címeket, vagy megadhatnak olvasmánytípusokat, témákat – ez esetben a könyvtárosok ajánlanak a hozzáférhető könyvekből. A kmkt.ro honlapról is elérhető a könyvtár katalógusa (online.kmkt.ro). A honlap Friss könyvek gombjára kattintva tematikus könyvajánlót találnak, emellett a Facebook-oldalon és a honlapon is közölnek olvasmányajánlókat régebbi és újabb könyveikről.

Jelentkezni, egyeztetni, illetve a program működésével kapcsolatos többi információt megtudakolni a kolcsonzo@kmkt.ro e-mail-címen vagy a 0267 312 133-as telefonon lehet hétköznaponként 9–15 óráig.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától Romacen. A boszorkányok ideje – Romacen. Vremea vrăjitoarei (rendező: Tina Turnheim); 10-én, csütörtökön 19 órától Az aranysárkány – Dragonul de aur (rendező: Catinca Drăgănescu) előadását játssza, mely ingyenesen követhető a színház Facebook-oldalán.

Képernyő

BRASSAÏ TV. Az RTT-n ma 8, kedden 22 órától; az Erdély TV-ben kedden 11.30-tól Lapszemle. Advent 2020: T. Fülöp Zsombor – kórusművek. SZÍNÉSZkép: Kilyén Ilka. Népdalok. Elérhetőség a brassaimagyaradas.ro; face­book.com/brassaitv honlapon.

RTV3. Ma 11 órától ismétlés: Múzeumcsinálók – a Csíki Székely Múzeum első kiállítása. * 51 éves a magyar adás – Galbács Pállal, az adás volt szerkesztőjével tavaly, a bukaresti Magyar adás ötvenedik évfordulója alkalmából beszélgettek a közszolgálati tévézés jelentőségéről, illetve annak nehézségeiről a különböző időszakokban. * Út, Igazság, Élet – Nem szívesen emlegetjük, de a hétköznapi életben lépten-nyomon találkozunk mosdatlan beszédű emberekkel, akik szitkozódásaik során Istent is bőségesen emlegetik. * Barcaföldvár – Brassótól nem messze található, mely hajdan az ide telepített német lovagrend egyik központja volt.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban ma 6 órától a gyermekeket is várják a hajnali misére, hogy ők is részesülhessenek az adventi várakozás szépségében és örömében. Mától szombatig 18 órától is vannak szentmisék. Ma az esti szentmise előtt, 17 órától csendes szentségimádást tartanak. • Bérmálást terveznek jövőre. Az előkészület első találkozója ma 19 órától lesz online. A bejelentkezéshez az adatlap átvehető az irodában, a kitöltendő űrlap pedig Facebook-oldalukon, illetve a krisztuskiraly.ro honlapon található.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Ma a Szeplőtelen fogantatás ünnepe ülő ünnep a katolikus egyházban. Szentmisék 7, 9, 12 és 18 órától lesznek a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban.

DIAKÓNUSSZENTELÉS. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban diakónussá szenteli a csíkszentimrei Demeter István (Sepsiszentgyörgyön is szolgált) és László Zsolt, a ditrói Küsmődi Csongor Ignác, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla akolitusokat. A ma 10 órától kezdődő szentmisét a templom.ro oldal élőben közvetíti.

SZENT ISTVÁN-PLÉBÁNIA. A kovásznai katolikus templomban ma 10.30-tól és 17 órától mutatnak be szentmisét.

Szónokverseny

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa partnerségben a Kovászna Megyei Tanfelügyelőséggel szónokversenyt hirdet középiskolás diákoknak, amelynek célja az összetett nyelvhasználat színvonalának emelése, a magyar kultúra és közösségük iránt érzett szeretet és felelősségtudat megerősítése.

A Magyar Kultúra Napja a jelenlegi járványhelyzet ellenére is közös ünnepünk. A körülmények egyértelműen az online térbe irányítanak, abban pedig elsősorban a fiatalabb nemzedék mozog otthonosan. A szervezők kíváncsiak a mai fiatalok gondolataira, nemcsak a magyar nép zivataros századairól, de arról is, hogy balsorsként és/vagy víg esztendőként látják mindannyiunk közös jelenét, jövőjét, illetve a maguk és a magyar kultúra helyét a mai világban.

Követelmények, részvételi feltételek: legtöbb 5 perc terjedelmű, előre elkészített, videóra vett memorizált beszéd, amelyet legkésőbb 2021. január 14-ig várnak az acultcovasna@gmail.com e-mail-címre óriásfájlküldővel (wetransfer.com, myairbridge.com).

A versenyre két kategóriában lehet jelentkezni: 9–10. és 11–12. osztályok; kizárólag Kovászna megyei/megyében tanuló diákok jelentkezését várják; a szónoklat szerzője és előadója lehet két különböző személy is; részvételi díj, valamint tartalmi megkötés nincs. Díjak (könyvvásárlási utalványok): I. díj: 1000 lej értékben, II. díj: 700 lej értékben, III. díj: 500 lej értékben.

A nyertes szónoklatokat január 22-én, a Magyar Kultúra Napján gálaműsoron tervezik bemutatni. Amennyiben a járványhelyzet ellehetetleníti ennek megszervezését, a szónoklatokat a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán vetítik le.

Segítség hátrányos helyzetű fiataloknak

Hatodik alkalommal hirdeti meg a MOL Románia és A Közösségért Alapítvány a Jogosítvány a jövőhöz programot, amely a hajtási jogosítvány megszerzésének költségeit fedezi hátrányos helyzetű fiataloknak. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 23. A program öt kiírásában eddig 80 fiatalnak sikerült megszereznie a hajtási jogosítványt, 71 fiatal tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a kozossegert.ro és a molromania.ro honlapon található.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Uzonban ma 11–15 óráig a Híd és Sport utcában; ma 9–16 óráig Illyefalván az Olt folyón túli részen, Kilyén-Szotyor települések felől; december 10-én, csütörtökön Kézdivásárhely egész területén, illetve Kézdiszentléleken, Sárfalván, Szászfaluban, Nyujtódon 8–20 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.