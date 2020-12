Nagyajtán az Agrár-Vándorbölcső

Jó hír volt, amikor megtudták, hogy gyermeket vár a Deregus család, annál is inkább, mert a várandós anyuka az SZGE által működtetett falugazdász-hálózat tagja is – mondta rövid ünnepi beszédében Becze István. Az Agrár-Vándorbölcső program lebonyolítója a magyar agrártárca Kárpát-medencei Együttműködések Főosztálya, az intézmény az SZGE-t bízta meg a Székelyföldre szánt három vándorbölcső átadásával. A következő két bölcső Hargita és Maros megyei fiatal családhoz fog eljutni – magyarázta Becze. „Akkor lesz jövője a székelyföldi mezőgazdaságnak, ha minél több fiatal ebben látja a megélhetését, minél több gyermek születik a gazdálkodó családokban” – összegzett az SZGE elnöke.

Könczei Csaba a maga során gratulált a fiataloknak, azért is, mert hazatelepedtek külföldről, komolyan gondolták az itthoni fészekrakást. „A nyár folyamán látogattam meg ezt a gazdaságot, akkor rengeteg optimizmus volt a beszélgetésünkben, tisztán érződött, hogy itthon is lehet jól és szépen családot alapítani. Itt van a bölcső, itt van az épülő ház, hát mi kell ennél több egy induló családnak?” – tette fel a kérdést Könczei. Jókívánságként mondta: kerüljön még két-három gyermek ebbe a bölcsőbe, minél több székelyföldi, háromszéki, vidéki fiatalnak ez legyen példakép arra, hogy itthon is lehet dolgozni, lehet jó körülmények között családot alapítani, és arra is, hogy itthon kell maradni.

A család nevében Deregus Zsuzsa köszönte meg az ajándékot. „Megtiszteltetés, hogy megkaphattuk az Agrár-Vándorbölcsőt. Ez nekünk az első gyermek, ez az első bölcső­átadás. Reméljük, még sok gyermek kerül ebbe a bölcsőbe, ha nem is a mienk, de mindenképp a nemzeté” – mondta a várandós anyuka.

Az ifjú Deregus pár idén augusztus 29-én házasodott össze, Zsuzsa a terhesség nyolcadik hónapjában van. Mezőgazdálkodással foglalkoznak, szántóföldön termelnek zöldséget, burgonyát. Tervük, hogy mielőbb megépítsenek egy modern üvegházat.

Magyarország agrárminisztériuma idén, a Nemzeti Összetartozás Évében csatlakozott a kormány által korábban meghirdetett vándorbölcső-programhoz. Ennek keretében 2015-től indultak útra a bölcsők Magyarországon és az országon kívül is, a magyarlakta régiókban. A program része a magyar kormány népességpolitikájának, mellyel ellensúlyozni kívánja a magyarság elöregedésének folyamatát.

Az Agrár-Vándorbölcsők célcsoportját azok a mezőgazdaságból, mezőgazdasági termékek feldolgozásából élő családok képezik, melyek épp kisbabát várnak. Egy-egy bölcső legtöbb hat hónapig maradhat egy kisgyerekes családnál, ezután újabb családhoz kerül. A vándorbölcső szimbolikusan jelképezi, hogy a gyerekvállalás nem egyéni, szűk családi feladat, hanem a gyerekkel megáldottak mellett ott áll egy tágabb közösség is segítőkészséggel, sok sze­retettel.