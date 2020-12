Az ukrán külügyminiszter nyilatkozatában kifejtette, hogy három okból nem akar Ukrajna Magyarországgal politikai összetűzésbe keveredni. Először is, mert egy fontos szomszédos ország Közép-Európában, és Ukrajna is részese ennek a térségnek. Másodszor, mert egy NATO-tagország, és szeretnének normálisan együttműködni Magyarországgal az euroatlanti integráció kérdésében. Harmadszor, mert az Európai Unió tagállama, amelynek álláspontja szintén fontos számunkra – hangoztatta. Megjegyezte, hogy Ukrajna kapcsolatai Magyarországgal nem nézhetők kizárólag egyik vagy másik, magyar érdekekkel szimpatizáló ukrán állampolgár tevékenységének a prizmáján keresztül. Hangsúlyozta, hogy mindkét félnek tiszteletben kell tartania egymás jogszabályait és nemzeti érdekeit. Senki sem akar politikai küzdelmet folytatni Magyarországgal. Ugyanakkor Magyarországnak is tiszteletben kell tartania a mi jogszabályainkat és nemzeti érdekeinket – fogalmazott Kuleba.

A miniszter szavai szerint több konfliktus is van az Ukrajnában élő magyar kisebbség körül, aminek az az oka, hogy mindkét országot traumatizálja a történelmük. Mindkét fél nagyon érzékenyen viszonyul minden olyan kérdéshez, amellyel a történelem betör a jelenbe, sőt, meg akarja határozni a jövőt. Ezek a rejtett traumák érdekütközéseket okoznak. Ráadásul Magyarország általában nagyon ambiciózusan viselkedett az elmúlt években nemcsak az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokban, hanem számos más országgal és az Európai Unió egészével is – tette hozzá a politikus.

A KMKSZ képviselőcsoportja tegnap közölte, hogy nem fog szavazni a megyei tanács elnökének személyéről, és kivonulással tiltakozik a párttal szembeni politikai üldöztetés ellen. Távollétükben a képviselők Olekszij Petrov jelenlegi kormányzót, a Nép Szolgája párt képviselőjét választották meg a megyei tanács elnökének.

A külügyminiszteri nyilatkozat és a KMKSZ-frakció kivonulásának előzménye, hogy november 30-án házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) több kárpátaljai magyar intézménynél és Brenzovics László KMKSZ-elnök lakásán is. A házkutatások során a kelet-ukrajnai zaporizzsjai bíróság egy korábban szeparatizmus vádjával indított büntetőügyre hivatkozó döntése alapján olyan tevékenységre kerestek bizonyítékokat, amely az ország területi egységének megbontására és a határok erőszakos megváltoztatására, az államnak való károkozásra irányul. A KMKSZ azonban úgy véli, hogy valójában koholt politikai vádak alapján tervszerűen felépített eljárásról van szó, amelynek célja a magyar szervezetek tevékenységének ellehetetlenítésén túl a kárpátaljai magyarságnak, valamint vezetőinek a megfélemlítése.