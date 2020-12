Az elnök felelőssége

Nehéz meggyőzni arról őket, hogy kedvenc pártodra szavazzanak, ha egyetlen adud a nagy ellenfél démonizálása, ha pártod programja pont úgy hemzseg az irreális ígéretektől, mint a sokat átkozott elődöké, ha ugyanúgy használhatatlan, balesetveszélyes autópályaszakaszt avatsz, mint azok, kiket minden rossz eredőjének nevezel. Hiába meneszted a mennybe liberálisaidat, nevezed zseniálisnak válság- és víruskezelési megoldásaikat, ha mindebből a választó, kinek voksát várod, szinte semmit sem vagy nem így érzékel. Klaus Iohannis államelnök elmúlt hetekbeli, sokszor hívei által sem értett ámokfutásának meglett az eredménye: a Nemzeti Liberális Párt minden várakozás alatt teljesített, szinte felére csökkentette év eleji támogatottságát. Persze ezért nemcsak az államfő okolható, de hol a magyarok, legtöbbször pedig a szociáldemokraták ellen irányuló gyűlöletbeszédével nem tett jó szolgálatot híveinek, mindenki jobban járt volna, ha a nagy européer a józanságot és a korrekciókat sajátjaitól követeli.

Nemcsak a liberálisok gyenge szereplése, a szociáldemokraták sikere okozott meglepetést az idei parlamenti választásokon, hanem a semmiből érkezett AUR több mint 8 százalékos eredménye is. A magyarellenesség, vírustagadás, a korlátozások ellenni tiltakozás szárnyán röpültek be a parlamentbe és várhatóan sok vizet zavarnak még az elkövetkező négy évben. Váratlan eredményük sokakat elgondolkodtatott, elméletek egész sora jelent meg, köztük egy igazán elgondolkodtató, mely szerint nem saját magvából kelt ki és fejlődött ily gyorsan terebélyessé az alig egy esztendeje bejegyzett pártocska, segítséget kapott, anyagit és logisztikait, hogy elhappolja az SZDP elől a háttérbe szorított szélsőségesek szavazótáborát. Mindez a liberálisok és Iohannis érdekét szolgálta volna (és ismerjük államelnökünk vonzódását a sötét erőknek is nevezett titkosszolgálatokhoz), s talán be is érik ezen aknamunka gyümölcse, és sikerül első helyen befutniuk, ha nem követnek el annyi hibát az elmúlt időszakban. Így azonban csak egy újabb szörnyet kreáltak, mely hamar eltűnhet a süllyesztőben, akárcsak egykoron a hasonló módon és sebességgel befutott Dan Diaconescu-féle párt, de akár a fejükre is nőhet.

Aztán tegnap este előbújt barlangjából Klaus Iohannis is, és kifejtette, célja teljesült, a jobbközép győzött és kormányt alakíthat. Tehát a Ludovic Orbant partvonalra állító liberálisok hívhatják életre az új kabinetet az USR és az RMDSZ, esetleg az éppen becsusszanó PMP támogatásával. Nem lesz könnyű alku és az elkövetkező időszak nem sok jót ígér, hisz a magukat Románia megmentőinek vallók pártja igen hektikus, összeférhetetlen gyülekezet, a liberálisok pedig bizonyára nem szívesen mondanak le eddigi törékeny hatalmuk egy részéről. Nehéz négy évet zártunk és a jelek szerint nem lesz könnyű a következő négy esztendő sem.