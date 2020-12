Elhunyt Bisztrai Mária színművész

Bisztrai Mária 1923. május 25-én született Kolozsváron Petru Groza későbbi román miniszterelnök és Kabdebó Duci színésznő gyermekeként. 1951-ben végzett a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, ettől kezdve a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja volt. 1969-től 1985-ben történt nyugdíjazásáig ő töltötte be a színház igazgatói tisztségét. Ebben az időszakban mutatták be Sütő András drámáit Harag György rendezésében (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Szuzai menyegző). Lírai szerepek sokaságát és karakterszerepeket elevenített meg. Számos előadóesten vett részt, sűrűn szerepelt a rádióban és a román televízió magyar nyelvű adásaiban is. Fontosabb szerepei: Natasa, Mása (Csehov: Három nővér); Diana (Lope de Vega: A kertész kutyája); Zilia (Heltai Jenő: A néma levente); Rhédey Eszter (Mórizs Zsigmond: Úri muri); Lida (Kohout: Ilyen nagy szerelem); Blanche (T. Williams: A vágy villamosa); Stella Campbell (Kilty: Kedves hazug); Gertrudis (Katona József: Bánk bán). Filmekben is játszott, többek között a Déry Tibor műve alapján készült, 141 perc a befejezetlen mondatból című Fábri Zoltán-filmben, a Szabó István rendezte Mephistóban és a Huszárik Zoltán által jegyzett Szindbádban láthatta a közönség. Szerepet kapott a Lumini și umbre (Fények és árnyak) című román filmben is.