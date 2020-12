Írországi látogatásunkig én úgy tudtam, hogy a fekete söréről messze földön híres Guinnessnél nem főznek világos habos nedűt... Csak halkan jegyzem meg, hogy tévedtem! Ezt a hibámat már megérkezésünk másodnapján jóvá is tettem, miután megkóstoltam a Hop House 13 Lagert, s utánanéztem egy picit a dolgoknak. Ismereteim frissítése közben azt is megtanultam, hogy jelenleg az ír sörgyár további három „szőkét” is palackoz: az egyik lenne a Guinness Golden Ale, a másik kettő pedig a Guinness Blonde American Lager és a Guinness Nitro IPA. De térjünk vissza a Tizenháromhoz, amelyet háromféle komlóval – az ausztrál Galaxy és Topaz, valamint az amerikai Mosaic –, helyi árpából, Guinness élesztővel főznek. Egy klasszikus pintes pohárba töltöttem ki az aranysárga folyékony kenyeret, amelynek dús és apró szemű volt a habkoronája. Majdnem elfelejtettem, ez a hófehér takaró sokáig megmaradt, és csak lassan engedte megszökni a sör illatát. A Hop House aromája könnyed és komlós volt, némi virágos és citrusos beütéssel. Íze friss és üdítő, enyhén gyümölcsös, s a három komló kellemes és ropogós – igen, ropogóst akartam írni – zamatot kölcsönöz az italnak. Utóíze is élvezetes, s határozottan kijelenthetem, hogy hozzá tudnék szokni.

Adatok: • gyártja: Guinness Ltd. • származási hely: Írország • ára: 11,80 lej (2,49 euró) • kiszerelése: üveg (500 ml) • alkoholtartalom: 4,1% • szárazanyag-tartalom: 12ºP • keserűségi index (IBU): 21 • összetevők: – • típus: pale lager (világos sör) • színe: aranysárga • a sör pontszáma: 7/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Galaxy komló – az egyik leghíresebb ausztrál komló. Hírnevét az összetéveszthetetlen aromájával szerezte. A golgotavirágtól (passion fruit) a barackon keresztül egészen a tiszta citrusig tejed, ami az idő múlásával karakteresebbé válik a sörben.