Évente ezer új eset az onkológián

A megyei kórház onkológiaosztályán jelenleg három orvos látja el a betegeket, ami az elmúlt két évtizedben rekordnak számít, mivel korábban szinte folyamatos volt az orvoshiány ezen a szakon. András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, olyan időszak is volt, amikor egyetlen, fél normával dolgozó orvosa volt az osztálynak, és a hematológiai eseteket is el kellett vállalnia.

„A koronavírus járvány elején egy ideig kétszáz kilométeres körzetben a sepsiszentgyörgyi megyei kórház volt az egyetlen, ahol onkológiai kezeléseket végeztek, mégis többen megbélyegezték az intézmény vezetőségét, hogy gettóba költöztettük az onkológiai, hematológiai és reumatológiai osztályt” – mondta a menedzser. A kórházvezető arra utalt, hogy az említett osztályokat áthelyezték a fertőzőosztályt is magában foglaló épületbe, amelyet erre a célra ürítettek ki azért, hogy szóban forgó szakterületek betegeit biztonságosan tudják ellátni.

Dr. Hajdu Károly Adrian elmondta, az onkológia olyan szakterület, amely csapatmunkát igényel, mivel az érintett betegeket pszichésen is támogatni kell, mert nehéz szembenézni azzal, hogy valaki rákos. Mindaddig, amíg osztályukat bővíteni tudják, olyan szakemberrel, aki esetmenedzserként követi egy-egy beteg kezelésének minden lépését már a kezdetektől, fontos lenne, hogy a családorvosok még inkább felvilágosítsák pácienseiket, hogy mit jelent az adott kórkép, hogyan befolyásolja a betegségük az egészségüket és az életvitelüket, illetve az a folyamat, amellyel a kezelés során találkoznak – szögezte le az osztályvezető. Hajdu doktor elmondta, ehhez joga van a páciensnek már a diagnózis megállapítása után, még a kezelés megkezdése előtt.

Az onkológus azt tapasztalja, gyakran végső stádiumban jelentkeznek a betegek, amikor a kezelési lehetőségek már csökkennek és nem is eléggé hatékonyak, szerinte ez az egészségügyi nevelés hiányát is jelzi. A páciensnek joga van ahhoz, hogy több orvost is megkérdezzen, és azt válassza, akiben a legjobban bízik – mondotta. A szakember kitért arra, hogy a kezelési protokollokat be kell tartaniuk, ezek egységesek, ugyanazokat az eljárásokat alkalmazzák, mint az ország egyetemi klinikáin, illetve az EU-ban bárhol. Lapunk kérdésére Hajdu doktor elmondta, a beteg joga, hogy tájékoztassák a diagnózisról és a kezelési módról, de dönthet úgy, hogy egy családtag képviselje e tekintetben, és ő döntsön a továbbiakról. Őszintének kell lenni, és elmondani, hogy a páciensnek milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésére és mire számíthat.

A megyei kórház onkológiaosztályán évente átlagban ezer új esetet jegyeznek, tavaly hétezer, különböző stádiumban lévő, illetve utánkövetés miatt még jegyzett személy szerepelt a nyilvántartásban. Idén az első tíz hónap alatt 1300 kezelést és 2700 vizsgálatot végeztek. A nőknél a mellrák, a férfiaknál a prosztata megbetegedése és a tüdőrák a leggyakoribb, mindkét nemnél ezt követi a vastagbél-daganat előfordulása. Az elhalálozások tekintetében a tüdőrák, a melanóma és a szarkóma vezet, de ez függ az eset sajátosságától. Évről évre növekszik az új esetek száma, de csökken az elhalálozási mutató, ami feltételezhetően a vizsgálati lehetőségek bővülésének is köszönhető, mivel több esély van időben felismerni a betegséget – véli dr. Hajdu Károly Adrian. A rákos megbetegedés elkerülésére nincs pontos recept, de az egészséges életmód befolyásolhatja, hogy minél kisebb legyen a kockázata a betegség megjelenésének, a szűrővizsgálatok pedig segíthetnek a kórkép korai felismerésében – mondta a szakember.

A megyei kórház onkológiaosztályának három orvosa – dr. Cristina Taflan, dr. Roxana Țițeiu és dr. Hajdu Károly Adrian –, valamint az asszisztensek és ápolók úgy tartják, számukra az a legnagyobb siker, ha a rákos beteg a kezeléseknek köszönhetően tünetmentessé válik és jók az eredményei, de az is siker, ha tudják csillapítani a beteg fájdalmát.