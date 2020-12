Következő írásunk

Az RMDSZ – a magyar összefogásnak is köszönhetően – megerősítette pozícióit parlamenti szinten is – értékelte a hétvégén tartott parlamenti választásokat tegnap online sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. A Kelemen Hunorral közös tájékoztatón az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy az eddigi eredmények alapján a szövetségnek várhatóan továbbra is 21 képviselője és 9 szenátora lesz a parlamentben. Amit még nem tudni, hogy a 21-ik mandátum a szavazatok visszaosztás után melyik megyébe kerül. Kelemen Hunor továbbá jelezte, nem zárkóznak el a kormányzati szerepvállalástól, a tárgyalások azonban még nem kezdődtek el, mindenki a végleges eredményeket várja.