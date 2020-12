Járványidőben is az olvasókért

Március óta nem igazán léphettek be az olvasók a Bod Péter Megyei Könyvtárba, ez minden bizonnyal kellemetlenül érinti őket és az intézmény alkalmazottjait is, de az elmúlt hónapok alatt számos olyan intézkedés született, amelyek által a jelenlegi helyzetben is kiszolgálják a közönséget, próbálják élővé tenni a kapcsolatot az olvasás iránt érdeklődőkkel. A könyvtárban jelenleg zajló tevékenységről Hollanda Andrea, az olvasószolgálat vezetője és Szonda Szabolcs igazgató nyilatkozott lapunknak.

Májusban ugyan megnyitották a könyvtárat, de a járványügyi intézkedések miatt csupán „kertkönyvtárként” működtek a nyári hónapok alatt, az olvasók csak a könyvtár kiskertjébe, az egyik ablakig mehettek be, nem válogathattak a könyvek között – mesélte Hollanda Andrea, hozzátéve, hogy mióta vörös forgatókönyv alá került a város, csak telefonos vagy e-mail-es egyeztetés után lehet könyvet, CD-ket, DVD-ket kölcsönözni.



Online kölcsönzés

Konkrét címeket vagy csupán témát, olvasmánytípust kérhetnek az olvasók, ez egy kicsit körülményesebb kiszolgálást jelent, mert ilyenkor ajánlani kell, utána kell nézni, hogy mit nem olvasott még az illető, ezek közül mi van jelenleg bent, és végül időpontot kell egyeztetni. Ha valaki pontosan tudja, mit keres, inkább telefonálnia érdemes (0267 312 133), de ha hosszú listája van, észszerűbb e-mailben egyeztetnie erről (kolcsonzo@kmkt.ro). Ugyanígy működik a könyvkölcsönzés a fiókkönyvtárban is (0267 311 927, filiala@kmkt.ro). A könyvtár online katalógusából, mely a www.kmkt.ro honlapról is elérhető, ki lehet keresni a szükséges könyveket.

Újabban minden beiratkozott olvasó bejelentkezhet saját online könyvtári fiókjába, ahol félre tud tenni magának könyveket. A könyvtárosok erről értesítést kapnak, utána kezdődhet az egyeztetés, hogy mikor tud jönni az illető a számára előkészített könyvekért, ez azért is szükséges, mert az ablaknál csupán átveszik-átadják a könyvcsomagokat. Igyekeznek úgy beosztani az olvasókat, hogy azok egymással se találkozhassanak, amikor a könyvtárhoz érkeznek. A saját könyvtári fiókhoz való hozzáférésnél a belépő száma a felhasználónév, amely mellé igényelni kell egy jelszót a könyvtártól, ez utólag megváltoztatható. Így bármikor megnézheti az olvasó, hogy mi van nála, az mikor jár le, mi volt nála régebb, előjegyeztethet magának könyveket, kétszer meg is hosszabbíthatja a visszaszolgáltatási dátumot, ha más nem igényelte az illető könyvet. A visszahozott kiadványok két hétre karanténba kerülnek, csak utána kaphatja meg ezeket a következő olvasó.



Sok a munka

Az online szervezőmunka rengeteg időt és energiát igényel, többet, mint a megszokott könyvtári tevékenység, ezen kívül több vetélkedő, olvasójáték is zajlott az utóbbi időszakban, mint például a negyedikeseknek szervezett Mesevetélkedő, valamint az 5–8. osztályosoknak immár negyedik alkalommal szervezett Könyvkaland, amelyek végén online kreatív feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek, akik értékes könyvajándékokat nyerhettek. Ez is sok munkatársat foglalkoztat, mert sok könyvet kell elolvasni, ezekről feladatlapokat készíteni, szervezni, menedzselni a csapatokat, kijavítani a dolgozatokat, zsűrizni stb. Nagyon sok új könyvet vásároltak az utóbbi időszakban, tehát az olvasószolgálat könyvtárosai mellett a feldolgozó részleg is el van látva munkával. Két éve kezdték el a Megyei tükör repertorizálását, cikkadatbázis készül az egykori lapról, amit ugyancsak több kolléga végez. Ha a helyzet úgy hozza, otthonról is dolgozhatnak a könyvtárosok, mert olyan integrált számítógépes rendszert használnak, amely akárhonnan biztonságosan kezelhető. Pár hete alacsonyabb új polcokat szereztek be a gyermekkönyvtárba, gyermekeknek könnyebben áttekinthetők, jelenleg is zajlik a könyvállomány átrendezése ezen a részlegen. Mindezek mellett igyekeznek az online térben is jelen lenni, működtetik a kamaszok könyvklubját, illetve a fiókkönyvtárban zajló Nevesincs gyermekfoglalkozást.



Könyvputtony

Az ünnepekre való tekintettel ettől a héttől indult a Könyvputtony nevű szolgáltatás, amellyel mindenkit olvasásra szeretnének ösztönözni ebben az időszakban, amikor általában több szabad idejük van az embereknek, és idén alig lesznek kulturális események a városban. Kilenc címet lehet kérni január 15-i visszaszolgáltatási határidővel. Az igénylés ez esetben is telefonon vagy e-mail-ben történik, és aki kéri, annak házhoz – pontosabban lépcsőházig, kapuig – viszik a könyveket.

A könyvtár honlapjáról elérhető Friss könyvek című válogatásra is felhívta a figyelmet Hollanda Andrea, ebben az új kiadványokról könyvajánlók találhatók, és tematikusan rendszerezték a könyveket az olvasmányos, krimi, pöttyös könyvek, európai irodalom, világirodalom, thriller/horror, fantasy/sci-fi, életrajz és ismeretterjesztő kategóriák szerint. Több olvasó is bánkódik amiatt, hogy az épület zárva van, hiszen sokan szeretnek a polcok között keresgélni, felfedezni a könyveket, de sokan hálásak is azért, hogy a lehetőségek függvényében azért igyekszik mindenkit kiszolgálni a könyvtár.



Az épület karbantartása

Szonda Szabolcs lapunknak elmondta, mióta a rendezvények kimaradtak, fokozottan adminisztrációs teendőkkel foglalkozik, legutóbb azzal is, hogy gördülékenyen haladjanak az épület lábazatának felújítási munkálatai. Mint kifejtette, nehéz az időjárásnak és a számos különböző előírásnak is megfelelni ilyen szempontból, de érdemes ahhoz, hogy a felújított lábazat történelmileg és funkcionálisan is megfelelő legyen. Egy A kategóriás műemlék épület esetében bizonyos helyeken speciális anyagokat kell használni, amelyek alkalmazása olykor nem egyszerű feladat. Az igazgató abban bízik, hogy kegyes lesz az időjárás a következő hetekben is, így sikerül befejezni a munkálatot.