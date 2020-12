Megjelent a Háromszék falinaptára

Előző írásunk

Március óta nem igazán léphettek be az olvasók a Bod Péter Megyei Könyvtárba, ez minden bizonnyal kellemetlenül érinti őket és az intézmény alkalmazottjait is, de az elmúlt hónapok alatt számos olyan intézkedés született, amelyek által a jelenlegi helyzetben is kiszolgálják a közönséget, próbálják élővé tenni a kapcsolatot az olvasás iránt érdeklődőkkel. A könyvtárban jelenleg zajló tevékenységről Hollanda Andrea, az olvasószolgálat vezetője és Szonda Szabolcs igazgató nyilatkozott lapunknak.